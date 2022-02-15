Родители умерли, прогуливал уроки: что известно о норильском подростке, «минировавшем» школы в Волгограде

Норильский школьник переписывался со своим 16-летним знакомым в интернете, и тот подкинул ему мысль провести серию лжеминирований

В понедельник, 14 февраля, стало известно о задержании в Норильске 14-летнего подростка, которого подозревают в «минировании» школ в Волгограде. По данным следствия, парень сделал это за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю, норильский школьник переписывался со своим 16-летним знакомым в интернете, и тот подкинул ему мысль провести серию лжеминирований. Отправив анонимные сообщения в волгоградские учебные заведения, школьник получил на свой электронный кошелек обещанные 10 тысяч.

Мотивы поступка вполне ясны – захотел подзаработать на глупой шутке. Как стало известно «Комсомольской правде-Красноярск», парень воспитывался в благополучной многодетной семье, но не родителями, а опекуном. Родители его умерли. В школе учился не очень хорошо, удовлетворительно, часто пропускал занятия.

На парня завели уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

Напомним, в четверг, 10 февраля, в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании в нескольких регионах России 14 человек, причастных к ложным сообщениям о минированиях школ и социальных объектов. Задержанные состояли в так называемых «сваттинговых» интернет-сообществах. Организаторами и администраторами этих групп стал 19-летний студент Национального технического университета Украины Антон Осипчук, уроженец Волынской области и его сообщники.

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