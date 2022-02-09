«Перевозили в тесных клетках, десять животных пропало»: якутские зоозащитники пытались вывезти в Бурятию целую фуру бездомных собак

Якутских зоозащитников, перевозивших собак на фуре в Бурятию, проверяют на жестокое обращение с животными Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 8 февраля в Бурятии произошел странный инцидент. Полицейские и сотрудники Россельхознадзора остановили на трассе фуру с десятками бездомных собак, которых зоозащитники перевозили из Якутска в бурятское село Шерашово.

Волонтер из группы сопровождения сняла на телефон действия полиции и специалистов-ветеринаров. Однако после замеров габаритов кузова видео обрывается. Остается вопрос – куда увезли огромную фуру, груженную собаками, что сейчас с животными. И в чем сразу два ведомства заподозрили зоозащитников.

Пунктом назначения «собачьего рейса» должен был стать приют «Надежда». Бурятские и якутские зоозащитники договорились о передаче животных еще 27 января. Все из-за «собачьего» кризиса в Якутии. Волонтеры неоднократно жаловались на необоснованные нападки на собак, безжалостные убийства и акты живодерства с подачи городских властей.

Некоторые методы защитников животных оказывались уж слишком экстравагантными и даже незаконными – например, зоозащитники «минировали» аэропорты и другие административные здания в городе. В свою очередь чиновники винили во всех бедах зоозащитников. Но факт остается фактов – чуть ли не каждый день в Якутске появляются сообщения о нападении собак на людей. Некоторые из них оканчивались человеческими жертвами.

Так или иначе, бурятское управление ветеринарии знало, что в республику прибывает рейс с бездомными псами. И ведомство решило проверить грузовик. Результат немного предсказуем – специалисты нашли кучу нарушений, и встретили сопротивление со стороны зоозащитников. С этого момента и у официального ведомства и у волонтеров появились свои версии случившегося.

Версия №1 – Управление ветеринарии Республики Бурятия

В ведомстве «КП-Красноярск» рассказали, что во время проверки специалисты обнаружили много интересного. В частности зоозащитники целые сутки не кормили собак, не убирали в вольерах и, возможно, потеряли 10 животных по дороге. Более того, когда собак конфисковали, волонтеры пытались чуть ли не штурмом взять приют и освободить животных. Поэтому сейчас место содержания псов в прямом смысле засекречено:

- Сотрудниками Россельхознадзора и МВД задержали автомобиль, в котором перевозили собак из Якутска в село Шерашево в Кабанском районе Бурятии. Животные перевозились без ветеринарно-сопроводительных документов, кроме того, установлено, что сертификаты на животных о прививках отсутствовали, водители и сопровождающие лица не были привиты против бешенства, и не проходили инструктаж по обращению с собаками. Все это противоречит закону.

Представитель ведомства добавил, что люди, сопровождающие собак, были покусаны животными. Также выяснилось, что псы перевозились в тесных и негабаритных клетках, которые стояли в несколько рядов. Они не чистились. Экскременты животных не убирались.

Животные были голодными, их не кормили и не поили целые сутки. Три крупные собаки сломали клетки, вырвались оттуда, и сопровождающие боялись туда заходить. На момент задержания псы оголодали, замерзли и проявляли крайнюю агрессию. Их даже не могли вытащить из кузова. Пришлось вызывать службу по отлову.

Организаторы рейса сказали адреса, куда везли собак, но после проверки оказалось, что их не существует. Сейчас полицейские выясняют куда и для чего везли собак.

Специалисты ветеринарной службы выяснили, что большая часть животных не была стерилизована и чипирована:

- Нам зоозащитники говорили, что животных будут вывозить из приюта, где собаки пройдут все необходимые процедуры. То есть с соблюдением мер безопасности. Но получилось крайне неприятно, неправильно и противозаконно, - сокрушаются в ветслужбе.

Сейчас животные помещены в приют. Им оказывается всяческая ветеринарная помощь, все накормлены. И сейчас Россельхознадзор завел административное дело в отношении организаторов и тех, кто перевозил собак. МВД проверяет все эти лица на жестокое обращение с животными.

Они везли одно количество животных, а на деле оказалось другое. Где эти животные – непонятно. Они говорили, что около 57 животных, а на деле оказалось 47. Может они их потеряли по дороге, а может просто погибли. Эти волонтеры крайне неразговорчивы. Сейчас все выясняется.

Зоозащитники пытались провернуть акцию – выпустить собак, поэтому животных вывезли в приют, название которого не разглашается. Ветеринарная служба опасается, что волонтеры могу совершить вторую попытку.

Версия №2 – якутские зоозащитники

По версии организатора вывоза собак в Бурятию директора благотворительного фонда «Остров добра» Наргизы Муминовой, рейс прошел практически образцово, сейчас собак выгружают на карантин, и никто никаких претензий к ним не предъявлял:

- Сейчас нахожусь рядом с этими собаками. Их сейчас выгружают. Посадили на карантин на 10 дней. Все ветеринарные документы у нас есть – якутская ветеринария каждую собаку проверила. Ни одной собаки не пропало – 45 собак загрузили, 45 собак прибыли на место. Мы говорили, что перевезем 57 клеток, а не собак. И никто не собирался их «освобождать». Зачем их сюда было везти, чтобы выпустить? Это маразм! Часть везли в приют «Надежда», часть на частную передержку. Как можно говорить, что адрес не существует, если она даже на картах есть? Механизм заключается в том, чтобы доставить собак в Улан-Удэ, а оттуда доставить в другие города.

Муминова также отрицает, что собак перевозили без ветеринарных документов:

Мы давно занимаемся животными. Их прекрасно знаем, отправляем в другие города. Без паспорта, без осмотра ветеринара, без вакцинации от бешенства животные не переправляются в другие города. Мы ж не совсем отмороженные, чтобы ехать без ничего. Каждую собаку осмотрели в ветеринарии Якутска. Был момент, что одна собака выбралась из клетки. Но мы это предсказали, поэтому и взяли запасные. И 10 мешков корма закупили в дорогу. Сейчас собаки выгружаются.

Что в итоге?

Кто прав, а кто виноват в этой запутанной истории предстоит полицейским. В пресс-службе бурятской полиции ситуацию прокомментировали максимально лаконично – там заявили, что проводится проверка, после которой и решится вопрос – что делать и с собаками, и с организаторами перевозки.

Сейчас псы находятся на карантине, после которого будет решено – оставить их в Бурятии или отправить обратно в Якутск.