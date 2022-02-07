«Комсомолка» запускает творческий конкурс «Лес глазами детей»

Задача участников – показать богатство и красоту лесов родного края! Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодно 21 марта во всем мире отмечается Международный день защиты лесов. Это еще один повод вспомнить о том, что лес нуждается в нашей охране, защите, бережном и уважительном отношении. И об этом обязательно нужно рассказывать детям. Чем раньше, тем лучше!

В преддверии Всемирного дня защиты лесов Лесопожарный центр Красноярского края и медиагруппа «Комсомольская правда» объявляют старт регионального творческого конкурса «Лес глазами детей».

Задача участников – показать богатство и красоту лесов родного края, удивительный мир животных и растений, научить правилам грамотного поведения человека в лесу, а еще можно отобразить работу людей, которые охраняют леса от огня. Речь идет о специалистах Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов — это парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, летчики-наблюдатели, специалисты наземной службы. Их зона ответственности - свыше 158 миллионов гектаров леса. Сегодня именно в краевом Лесопожарном центре сосредоточены основные силы, задействованные в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Как принять участие в конкурсе?

На творческий конкурс принимаются тематические рисунки и видеоролики.

Готовый рисунок нужно сфотографировать или отсканировать, а затем самостоятельно загрузить его на страницу конкурса на сайте krsk.kp.ru. За понравившийся рисунок смогут проголосовать как друзья и знакомые участников конкурса, так и все желающие посетители сайта.

Видеоролики могут быть выполнены любыми доступными средствами записи видеоряда в пределах одной минуты. Отправлять готовые видеоработы следует на электронную почту konkurs_kp@mail.ru. Голосование за видеоролики пройдет в группе «Комсомольская правда - Красноярск» ВКонтакте.

Кто победит?

Победителями конкурса станут 12 участников в четырех номинациях:

1. В номинации «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.

2. В номинации «Выбор партнера» - 3 рисунка, которые выберет генеральный партнер конкурса – краевой Лесопожарный центр.

3. В номинации «Выбор редакции «Комсомольская правда» - 3 лучших рисунка по мнению редакции КП.

4. В номинации «Лучший видеоролик» - 3 видеоролика, набравшие наибольшее количество голосов в группе «Комсомольская правда - Красноярск» во ВКонтакте.

Торжественное награждение победителей состоится в Музее леса Красноярского края. Ребят ожидает увлекательная экскурсия, после которой каждому финалисту будут вручены памятные подарки и дипломы.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 7 по 27 февраля 2022 года – прием конкурсных работ.

С 28 февраля по 15 марта 2022 года – голосование.

С 16 по 18 марта 2022 года – подведение итогов.

21 марта 2022 года – торжественное вручение подарков победителям.

КСТАТИ

После объявления результатов конкурса, ребята и педагоги, направившие на конкурс их рисунки, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Авторам видеороликов дипломы за активное участие направят на электронную почту, с которой была получена конкурсная работа.

Более подробная информация на странице конкурса здесь.