В Красноярске на Стрелке до конца года построят храм

В Красноярске на Стрелке построят храм. Стоп-кадр видео

В Красноярске на Стрелке возведут храм. Но это будет реконструкция Богородице-Рождественского собора, взорванного в 30-е годы прошлого века, как задумывалось изначально. И даже не Воскресенского собора, на месте которого сейчас стоит Большой концертный зал. Как сообщили в Красноярской епархии, это будет небольшая, но уютная деревянная церковь в честь Иоакима и Анны на месте зарождения Красноярска.

Храм будет небольшой, из клееного бруса. Размеры: 21 на 13 метров, в высоту до кончика креста 21 метр. Под строительство определили место через дорогу от Краевой филармонии, недалеко от парохода Святителя Николая.

Отец Николай Ши-Кэ-Мин, настоятель храма Иоанна Предтечи, который назначен ответственным за строительство нового храма.— Это знак покаяния с нашей стороны, отцы основатели города похоронены здесь, где мы гуляем, где проходят концерты. С этим ничего не поделаешь, поэтому построим храм, будем молиться за город, о здравии живущих здесь. Будем молиться об упокоении основателей города, которые похоронены буквально 200 метров отсюда.

С места будущей стройплощадки осенью пересадили все деревья. Строить храм будут на внебюджетные средства. И постараются завершить все работы в течение 2022 года. По окончании храм впишется в общественное пространство. Вокруг установят лавочки, высадят деревья, проложат аллеи.

Также в Красноярской епархии сообщили, что старейший храм города – Покровский собор, памятник архитектуры 18 века – закрывается на реставрацию в этом году.