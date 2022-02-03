В Красноярске арестовали мужчину, установившего скрытую камеру в квартире, сдаваемой в аренду

Та самая обнаруженная видеокамера Скриншот с видео: abondarevaa1

В Красноярске арестован мужчина, установивший скрытую камеру в сдаваемой им квартире, чтобы наблюдать за квартиранткой. Как сообщает Следственный комитет, устройство слежение оказалось работающим, все, что снимала камера – появлялось на компьютере и в телефоне владельца квартиры. В отношении красноярца заведено уголовное дело по двум статьям «незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия» и «незаконное изготовление специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации».

У девушки, снимающей эту квартиру на улице Стасовой сбылся один из кошмаров миллионов квартиросъемщиков – она случайно обнаружила скрытую камеру и она оказалась рабочей. Несмотря на то, что устройство было тщательно спрятано, квартирантка искренне надеялась, что это просто муляж. Но, увы, эксперты подтвердили – видеокамера следила за ней, а все происходящее дома транслировалось на компьютер и телефон владельца.

Об этой истории стало известно через социальную сеть Tik Tok. О находке рассказала подруга квартиросъемщицы Алина Бондарева, записав видеоролик о том, как они вскрывают решетку вентиляции и видят там камеру.

- Нам было безумно страшно в тот момент. В квартире находились я, Алиса* (*имя изменено по просьбе девушки), арендующая квартиру, и еще одна наша подруга. Мы просто сидели, болтали и тут я вспомнила, что недавно в тик-токе видела ролик, где рассказывалось о скрытых камерах на съемных квартирах. В шутку я решила предложить девочкам поискать камеры у Алисы. Дошутились. Когда мы заметили сквозь решетку вентиляции, или как это правильно называется, блестящий глазок, то у нас затряслись руки. Никто поверить не мог, что это может быть правдой, - рассказывает «Комсомолке» Алина Бондарева.

Устройство действительно было замаскировано так, что его нельзя заметить, просто находясь в квартире. Отверстие с решеткой располагается очень высоко – да и присматриваться явно никто не будет.

- Эта вентиляционная штука находилась в углу комнаты, а там стоит холодильник у нее. Чтобы добраться до решетки, меня подсадила наша подруга, стоявшая на стуле и я забралась на холодильник. Стала светить фонариком и заметила, что в одной стороне что-то блестит. Алиса очень испугалась – она обычный человек, переодевается, встречается с парнем, - кому хочется, чтобы твоя личная жизнь стала достоянием общественности в интернете или сериалом для какого-то извращенца? Никому такая популярность не нужна. Это просто жесть. У меня не хватает эмоций, чтобы описать наше состояние, когда мы нашли камеру. Дрожащие руки, паника, страх, недоумение – как-то так, - вспоминает Алиса.

Когда девушки обнаружили видеокамеру, то стали снимать на видео, как они её достают – вскрыли вентиляционную решетку ножом, сняли её и увидели, что в одной из реек под объектив вырезано специальное место, чтобы пластик не мешал обзору. Устройство держалось на болтах, к нему шло несколько проводов, которые были подключены к другом проводу, уходящему в глубь шахты.

- Мы посовещались с друзьями, коллегами, поискали в интернете, что нам делать. И решили вызвать полицию. Сотрудники приехали довольно скоро, вырезали камеру и забрали её, приняли от Алисы заявление, - поясняет Алина.

Сам хозяин квартиры сначала упирался и говорил, что это муляж. Мол, никакой слежки, ему это ни к чему. Но когда эксперты выяснили, что наблюдение все же велось, то мужчина сознался. Он установил камеру еще в октябре 2021, а девушки нашли её в середине ноября.

Правда объяснил он свои действия тем, что всего лишь хотел убедиться в том, что новая квартирантка не набедокурит в квартире – якобы предыдущая испортила ему обои.

Сейчас владелец квартиры со скрытой камерой находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Подруга Алисы рассказывает, что сейчас у девушки все хорошо. Квартирантка сменила квартиру, где точно нет камер - они проверили, теперь уже наученные.

- Уже ничего не сделаешь, хорошо, что нашли камеру. Ну и теперь главное, чтобы владелец квартиры получил свое по закону, - отмечает Алина Бондарева в беседе с журналистом "КП-Красноярск".

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Об этой истории стало известно через социальную сеть Tik Tok. О находке рассказала подруга квартиросъемщицы Алина Бондарева, записав видеоролик о том, как они вскрывают решетку вентиляции и видят там камеру. «Комсомольской правде» удалось кратко побеседовать с Алиной и узнать новые подробности истории. (подробнее)

Красноярка с подругой обнаружили в съемной квартире скрытую камеру видеонаблюдения подключенную к сети

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