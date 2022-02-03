Об имущественном налоге физических лиц

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Законодательством о налогах и сборах для отдельных категорий граждан и видов имущества предусмотрены налоговые льготы по имущественным налогам -транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

При расчете имущественных налогов физическим лицам за 2021 год, льготы будут предоставлены по беззаявительному порядку, на основании сведений, которые имеются уже в распоряжении налоговых органов в отношении следующих категорий граждан:

- пенсионеров;

- лиц «предпенсионного» возраста;

- инвалидов 1 и 2 групп инвалидности;

- инвалидов с детства;

- детей-инвалидов; ветеранов и инвалидов боевых действий;

- лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Также, по беззаявительному порядку льготы предоставляются физическим лицам, имеющим в собственности хозяйственные строения площадью менее 50 кв. м., расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или индивидуального жилищного строительства.

Для использования права на льготу другим категориям лиц (одинокие матери, военнослужащие, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении и т.д.) гражданам, имеющим право на налоговые льготы, необходимо представить заявление о предоставлении налоговой льготы по установленной форме. Это касается тех граждан, у которых в 2021 году впервые возникло право на налоговую льготу в отношении недвижимого имущества или транспортных средств, либо гражданин не пользовался ранее этим правом, а теперь решил воспользоваться, либо необходимо подтверждать право на налоговую льготу ежегодно.

Заявление о предоставлении налоговой льготы можно направить любым удобным способом: через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, почтовым сообщением, обратившись лично в любую налоговую инспекцию или МФЦ. В заявлении у налогоплательщика есть выбор: представить документы, подтверждающие право на льготу, или только сообщить реквизиты таких документов и наименование органа, выдавшего эти документы. В последнем случае, налоговая инспекция сама направит запрос в организацию, где выдавали указанные налогоплательщиком документы-основания, а затем проинформирует заявителя о результатах рассмотрения заявления.

Кроме того, жители Красноярского края, которые в 2021 году являлись индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы (патентная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и упрощенная система налогообложения) и использовали в предпринимательской деятельности принадлежащие на праве собственности объекты недвижимого имущества, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.

Порядок предоставления налоговой льготы при налогообложении имущества индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, предусматривает представление заинтересованным лицом заявления о предоставлении налоговой льготы, оформленного в установленном порядке (приказ ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@). Представить заявление можно любым из способов:

- через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц;

- почтовым отправлением;

- через подразделения многофункционального центра;

- другими имеющимися способами.

К заявлению налогоплательщикам необходимо приложить документы, подтверждающие использование объекта недвижимого имущества в предпринимательской деятельности.

Чтобы право на применение налоговой льготы было учтено при начислении налога на имущество физических лиц за 2021 год, заявление целесообразно подать до 20 мая 2022 года – до начала массового начисления имущественных налогов и рассылки налоговых уведомлений за 2021 год.