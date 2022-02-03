Мужчину, спасшего школьницу от стаи собак в Канске, заподозрили в попытке похищения ребенка

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчину из Канска, который просто провел ребенка за руку мимо стаи бродячих собак, заподозрили в попытке похитить испугавшуюся девочку. Как сообщают в МВД, полицейские выяснили, что прохожий действительно просто хотел помочь школьнице.

Все началось с того, что в мессенджерах жители Канска начали распространять сообщение, что якобы неизвестный мужчина пытался утащить девочку среди белого дня , просили всех свидетелей события откликнутся, дабы помочь полиции. Прохожий, по версии ребенка, схватил её за рюкзак и заставлял куда-то идти. Но школьница смогла вырваться и сбежать. С заявлением на неизвестного прохожего в полицию обратился отец 8-летней девочки.

К счастью, нашлись свидетели «попытки похищения», также действия мужчины попали в поле зрения уличных камер видеонаблюдения. Силовики смогли выяснить, что мужчина не собирался уводить девочку. Он просто помог ей пройти мимо стаи собак.

Оказалось, что в тот день на территорию лицея, где учится 8-летняя девочка, зашла стая собак. Школьница испугалась бродячих псов и не могла выйти за пределы двора. Тогда прохожий взял ребенка за ручку рюкзака и со словами «Идем со мной вместе», провел её мимо стаи.

Отец девочки уже признал, что поторопился с сообщением в полицию.

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