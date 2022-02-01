Режим работы поликлиник Красноярска в условиях пятой волны COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

«Омикрон» запомнится красноярцам очередями в поликлиниках. Поэтому и принято решение усилить режим работы амбулаторий и поликлиник. Таким образом:

- в будние дни они работают с 7:30 до 20 часов;

- в субботу с 8:00 до 16:00 часов.

Поскольку в два раза увеличилось количество пациентов с повышенной температурой, то увеличили и штат врачей и фельдшеров для их приема.

- Мы уже знали и готовились к усилению работы колл-центров в медицинских организациях и единого колл-центра по номеру 122, - рассказывает Татьяна Черных, главный врач Красноярской межрайонной больницы №2, главный специалист по поликлинической работе минздрава Красноярского края. - У нас увеличено количество рабочих мест и сотрудников, чтобы обеспечить прием значительно возросшего количества звонков. В помощь нам пришли волонтеры – это студенты медицинского вуза и медицинских колледжей.

Бригады по оказанию медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 работают с 8:00 до 20:00 ежедневно. Специалисты реально понимают: на пике пятой волны пациентов будет в 4 – 5 раз больше, чем на пике четвертой волны. Уже сейчас приходит пациент в поликлинику с температурой, у него автоматически берется мазок на ПЦР-тест. Если тест положительный – информация о таком пациенте передается в ковидную бригаду.