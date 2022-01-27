Красноярские хирурги из 20 больницы показали коллекцию предметов, проглоченных маленькими детьми

Фото: Минздрав

Красноярские хирурги из 20 больницы показали коллекцию предметов, которые извлекли из бронхов, желудков, пищеводов, легких и кишечников маленьких пациентов. Как сообщает региональный минздрав, в 80% случаев предметы извлекают у детей 3-4 лет, которые любят пробовать все на вкус или засовывать что-то себе в нос.

Фото: Минздрав

Собирать все извлеченные инородные тела медики начали еще с 1986 года. Среди предметов есть батарейки, монеты, пуговицы, магниты, жетоны, канцелярские кнопки, английские булавки, гвозди, заколки для волос, детали игрушек, петельки от одежды, палочки от чупа-чупса и даже отвертка(!!!).

Самые популярные предметы, которые интересуют малышей – это батарейки и магниты. Дети с легкостью разбирают игрушки на батарейках и начинают пробовать их на вкус или засовывать в нос. Опасность заключается еще в том, что в батарейках содержится опасная для организма щелочь. Если срочно не извлечь батарейку, то можно заработать серьезный ожог, который чреват разрушением тканей.

Фото: Минздрав

Что касается магнитов, то если ребенок проглотил одну штуку и конгломерат сцепленных магнитов, то они могут выйти естественным путем. Но если в организм попал сначала один магнит, а через время второй, то они могут оказаться в разных петлях кишечника. Магниты притягиваются друг к другу и перестают продвигаться. Это может закончиться тяжелейшим воспалением, язвами, некрозом тканей, перфорацией стенок кишечника, перитонитом. Чтобы этого избежать, необходима срочная операция.

Но среди пациентов встречаются не только малыши, но и дети старшего возраста.

В Красноярске был случай, когда 9-летний мальчик что-то ремонтировал и для удобства держал отвертку во рту. Неосторожное движение и вот отвертка уже в пищеводе. Предмет застрял, упершись концами в переднюю и заднюю стенки желудка. Удалить при помощи эндоскопа не удалось, пришлось делать операцию.

Еще одна история произошла уже с 14-летним подростком, крепившим стенгазету. Также для удобства парень держал во рту канцелярские гвоздики и не почувствовал, что один из них он проглотил. Нашли его случайно, спустя 2 года – подросток пришел делать флюрографию. К тому моменту гвоздик уже врос в бронхиальное дерево.

Медики отмечают, что если вдруг родители заподозрили, что ребенок мог проглотить какой-то предмет, то нужно немедленно обратиться за помощью к врачам, дабы избежать серьезных последствий.

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