Живая история: плюшевый мишка спас девочку в блокаду, заговорив с ней голосом отца

Алла Александровна нашла игрушку, разбирая шкафы после смерти мамы в своей старой квартире Фото: Мария ЛЕНЦ

… Мне эта дата всех иных

Важнее годовщин,

Поминки всех моих родных —

И женщин, и мужчин.

… Сказать не смею ничего

Про эти времена.

Нет мира детства моего, —

Тогда была война.

Александр Городницкий

900 дней подвига и горя, 900 дней бессмертия… 27 января - день снятия блокады Ленинграда. «Проклятое кольцо» было разорвано в 43-м, но полностью город освободили лишь год спустя. Это было 78 лет назад.

Сегодня «Комсомолка» хотела бы вспомнить историю, которая нас потрясла. О том, как плюшевый медвежонок в блокаду спас маленькую девочку, заговорив с ней голосом отца. Ее рассказала корреспонденту «КП» - Красноярск она сама, Алла Александровна Юрковская, сейчас ей почти 90.

Вспомнила все

… Хрупкая женщина развернула сверток и ахнула. Перед ней на полотенчике лежал игрушечный медвежонок. С потертыми боками, одним глазом, но это был он! Тот, что когда-то помог ей, 5-летней девочке, пережить блокаду.

Алла Александровна нашла его, разбирая шкафы после смерти мамы в своей старой квартире, в Санкт-Петербурге. Хотя для нее он навсегда останется Ленинградом, городом детства, украденного блокадой.

- Сама я о блокаде помню немного, - сообщила «Комсомолке» Алла Юрковская. – К началу войны мне было только 5 лет. Но в день, когда снова взяла в руки мишку, на меня все «упало». Увидела нашу квартиру в доме на Фонтанке. Вспомнила весь этот ужас.

Трава и полстакана крупы

…Эвакуироваться из Ленинграда семья Юрковских не сумела. На вокзале творился кошмар, вагоны брали с боем. Куда там женщине с двумя дочками, младшая из которых родилась за 10 дней до начала войны! Решили остаться дома: даст Бог, перезимуем. Даже не догадывались, что их ждет.

Сорокоградусные морозы, нет воды, света. Страшный голод – люди истаивали на глазах. Ели обойный клей, землю. Как они выстояли тогда?

- Когда началась война, моя бабушка (она пережила голод в 30-е), стала приносить нам пучки травы, - говорит Алла Александровна. – Мама поражалась: зачем столько? Но она возила и возила. Хотя и жила не с нами. Траву делили на пучки и сушили. А еще у бабушки был запас крупы, довоенный, много пачек. Родители подхихикивали: куда нам? А она говорила: это святое. В блокаду мама варила полстакана той крупы в день (вместе с травой) на всех. Это и спасло нам жизнь.

Мишка чудом «выжил» в блокаде Фото: Мария ЛЕНЦ

«Вдруг мама не вернется?»

Евдокия Ивановна, мама Аллы, устроилась санитаркой. Как-никак, рабочая пайка, 250 граммов хлеба в сутки. Всё подмога ей и дочуркам. Постоянно пропадала в госпитале, вырываясь покормить крошечную Танечку.

- До сих пор помню: сестренка плачет в своей кроватке, а я боюсь подойти, - делится женщина. – Дома холодно и темно даже днем. Чтобы сохранить тепло, между рамами все заваливали старыми пальто, одеялами. Оставляли только узкую полоску сверху.

Зарывшись в платок и меховую муфту, девчушка зябла в кресле-качалке. Час за часом, сутки за сутками - в каком-то полусне. Слово сказать некому.

И тут ей на помощь пришел… медвежонок. Эту игрушку подарил Аллочке папа, когда уходил на фронт. Велюровый мишка, набитый опилками, стал ее единственным товарищем. Осипшим голоском она пела ему песенки, доверяла секреты.

- Меня тогда мучила мысль: вдруг мама не вернется? – признается Алла Александровна. – Горло перехватывало от ужаса, не могла дышать. И однажды я услышала, как мишка говорит мне папиным голосом, жестко: «Ты же моя старшая дочка, выше нос!» Что это было – галлюцинации, от страха что-то случилось с мозгами, не знаю. Но ужас отступил, я почувствовала, что уже не одна.

Не бойся, дочка!

В 42-м году Юрковских эвакуировали. В Сибирь, одну из деревушек Рыбинского района Красноярского края.

- О блокаде мы никогда не вспоминали, - качает головой Алла Юрковская. – Не хватало сил. Мы все были какие-то заторможенные. В первый класс я пошла уже в Ленинграде, поступила в 216 женскую школу. Почти не разговаривала, все молчком. Но учителя понимали, относились с сочувствием. Тогда таких, как я, было много.

Однажды по пути в школу девочка свернула не в тот двор. И не поверила своим глазам. Ноябрь. Темно. Перед ней – разрушенное здание, щербатые стены. Вдруг показалось, она опять в блокаде, ушла из дома, и никто не знает, где ее искать. В панике присела на землю, зажала уши руками. И тут почувствовала: рядом кто-то есть. К ней подошла незнакомая женщина. Увидев, что с ребенком неладное, взяла за руку и отвела в школу. Не бойся, дочка!

Тогда же, в 45-м, Аллочка увиделась со своим другом, нашла дома среди старых вещей. Ее мишка чудом «выжил» в блокаде. Замерзавшие люди жгли все, что горело, мебель, книги, а ему удалось уцелеть! Только вот встреча с хозяйкой получилась нерадостной.

- Отшатнулась от медведя, неизвестно откуда появился страх, - говорит женщина. – А моя сестренка Таня обеими руками вцепилась в игрушку. Других ведь у нее не было. Не расставалась с ним ни на минуту.

А потом был мир. Их папа вернулся с войны домой – прошел плен, фашистские лагеря, дважды бежал. И в 46-м вся семья собралась вместе. Впереди – целая жизнь. Про мишку уже не вспоминали – было не до него.

Тем более, что судьба снова забросила женщину в Сибирь. Окончив МАИ, 35 лет проработала в Красноярске-26.

«Вернулся» через 50 лет

- Увидеть игрушку мне довелось только через 50 лет, когда приехала в Ленинград попрощаться с мамой, - поясняет Алла Александровна.

Нашла – и нахлынули воспоминания. Снова почувствовала себя 5-летней девочкой…

За эти годы «блокадный» медвежонок потерял глаз и пуговку носа. Вместо них пришили белые бусинки.

- Я передала его в музей боевой славы 95-й школы Железногорска Красноярского края, - сообщает она. – Моя дочь Вика была против: это же семейная реликвия. Оказалось, она играла с ним, когда приезжала в Ленинград в гости к бабушке. Но я решила: детям он важнее!

Благодарим за помощь в подготовке публикации директора школы №95 Железногорска Дмитрия Протопопова.

СКАЗАНО

- Уже много лет, в этот день, 27 января, мы поздравляем Аллу Александровну, - поделился с «КП» - Красноярск директор школы №95 Железногорска Дмитрий Протопопов. – Вот и сегодня наши ученики поехали навестить ветерана. Вручили ее любимые белые хризантемы и подарки – от школы. Поскольку время сейчас непростое, все были в масках – соблюдаем меры предосторожности.

Алле Александровне почти 90, тем не менее она всегда на связи со школой, с нашим музеем боевой славы. Передала нам свою семейную реликвию, медвежонка, «выжившего» в блокаду. Чтобы память о том, что было, что пережили ленинградцы, сохранилась, не исчезла. В этом Алла Александровна видит свою миссию.

Алла Юрковская Фото: Мария ЛЕНЦ

А мишка, которого она нам подарила, стал словно бы посланцем оттуда, из тех лет. Он «принимает участие» во всех наших мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. И не только в наших – «побывал» в кадетском корпусе, в воинских частях.

Подержав его в руках, ребята начинают совершенно по-другому относиться к тому, что было. Сейчас очень важна ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. Ведь поколение фронтовиков, детей войны постепенно уходит. Оттого такую ценность приобретает то, что можно увидеть своими глазами, прикоснуться.

Поэтому в музее боевой славы нашей школы мы разрешаем трогать экспонаты. Это пробитая пулей каска, солдатский медальон, лопатки для рытья окопов, их привез наш поисковый отряд «Уран – Железногорск» с полей Сталинградской битвы. Когда берешь их в руки, действительно испытываешь что-то особенное, не передать словами. И, надо отметить, ребята-поисковики возвращаются из экспедиций совершенно другими.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«НА ЧТО МНЕ ДЕНЬГИ?»

Вообще Алла Александровна Юрковская – человек уникальный. Полтора года назад, в ноябре 2020 года, она попала во все СМИ, благодаря своему удивительному поступку.

Блокадница, которой без малого 90, отдала почти все свои сбережения – 10 тысяч рублей - в местный хоспис, что недавно открылся.

Ее даже пытались переубедить: может быть, деньги пригодятся самой? Но Алла Александровна заявила, у нее все есть, а другим нужнее!

- На что мне деньги? – сказала она. – А у вас новоселье, средства необходимы. Так что вот мои 10 тысяч.

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