Продрогла до костей: замерзшую собаку пустили в подъезд погреться и зверски убили

В Дудинке Красноярского края собаку пустили в подъезд погреться и забили насмерть. Фото: Подслушано в Дудинке.

Маленькая, поникшая, она дрожала от холода, жалась у дверей домов, заглядывала в глаза прохожим… Жуткое ЧП произошло на улице Островского,18 в Дудинке Красноярского края: бездомную собаку пустили в подъезд погреться, а потом зверски убили, сообщили в паблике «Подслушано в Дудинке». Подробности – в материале «КП» - Красноярск.

Небольшая собачка бродила по району не один день. Может, потерялась, а, может, выгнали хозяева, бывает и такое. Все норовила прошмыгнуть в тепло – на улице было -20-30.

- Помню, видела ее в коридоре на почте, - говорит одна из местных жительниц. – Вроде как женщина хотела забрать себе, но она убежала.

Видимо, испугалось. За время скитаний по улице навидалась всякого. А буквально на днях прибилась к дому на улице Островского, 18. Продрогла до костей, вот кто-то и запустил в подъезд погреться.

- Соседка с первого этажа собиралась позвонить волонтерам, чтобы животное забрали, - вспоминают очевидцы.

Но не успела… Через несколько часов жильцы обнаружили собаку в полумертвой. Тут же связались с зоозащитниками.

Зоозащитники просят помощи в поиске изверга, который расправился с собакой. Фото: Подслушано в Дудинке.

- Вся в крови, состояние тяжелое, хрипит. Смотреть на это невозможно. Дали кровоостанавливающее, утром повезем в клинику,- рассказывают они. – Предполагаем, кто-то забил животное металлической трубой.

Увы, до утра собака не дожила. Умерла в муках. Чего натерпелась перед смертью, страшно даже представить. Но почему никто не остановил расправу?

- Не может быть, чтобы визга животного никто не услышал. Не настолько же она доверчива, чтобы не издать ни звука, пока ее забивают? – обсуждают в соцсетях. – У кого вообще рука поднялась?

- Собаку днем запустили в третий в подъезд, - утверждают жильцы дома. – А вслед за ней туда зашли двое мальчишек…

Неужели дети? Как бы то ни было, зоозащитники обещают разобраться – подать заявление в полицию, прокуратуру.

- Помогите найти изверга! – просят они. – Что же ты натворил? Сегодня собака, кошка, а завтра – беззащитный человек! А вообще Дудинка задыхается от брошенных животных. Городу нужен приют, отлов и стерилизация брошенных (уличных и не только) животных! И во всем этом виноваты мы - люди! Сегодня в угоду своим хотелкам взяли собачку, котенка. Наигрались - не справились (аллергия, отъезд на материк, - такие порой нелепые причины). А потом они скитаются на улице, плодятся, становятся агрессивными в борьбе за выживание, голодные, холодные! Люди, сердца у вас есть?

Справка «КП»

Зоосадизм – извращение, при котором удовольствие достигается истязанием или убийством животного. В числе прочих является одним из признаков детской психопатии. Исследователями доказано: маньяки часто расправлялись с жертвами тем способом, каким в детстве убивали животных.

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