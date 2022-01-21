Новую многоуровневую парковку в Красноярске раскритиковали из-за роста цены в 10 раз

Фото: СК "Арбан"

Красноярский архитектор Антон Шаталов раскритиковал недавно открывшуюся многоуровневую парковку на Маерчака. В своем телеграмм-канале Шаталов рассказал, что заплатил за трёхчасовой паркинг 300 рублей, что в 10 раз больше изначальной цены.

Многоуровневая крытая парковка для автомобилей была открыта 1 декабря 2021 года. Изначально стоимость была от 10 до 30 рублей за час в условиях тестового режима. Но 18 января, когда туда приехал архитектор, он заплатил уже 100 рублей за час.

Антон Шаталов отмечает, что месяц назад он на парковке наблюдал почти полную заполненность этажа в дневное время, сейчас же там от силы стоит полтора десятка машин. Но, по его мнению, скоро и их не станет.

Архитектор рекомендует собственникам поднимать цену, когда парковка будет заполняться более чем на 85%, и в таком случае цену увеличивать на 15-20% за раз. Тогда повышение будет выталкивать до 30% пользователей.

- Если целью строительства парковки было освобождение переулков вокруг Баланса от припаркованных машин, нужно не повышать цену после третьего часа, а напротив, снижать ее. Например, первые три часа 20, далее — 10, сутки — 100 . Тогда для резидентов Баланса, студентов СФУ и работников соседних офисов месячная стоимость становится приемлемой и они перестают парковаться вторым рядом, на газонах и тротуарах, - пишет Шаталов в своем телеграмм-канале.

По мнению архитектора, сейчас собственнику стоит откатиться к стоимости 10-30 рублей за час, тогда это привлечет пользователей и парковка не будет пустовать.