Как выглядел настоящий дореволюционный Красноярск в цвете. Фото: Илья Будкевич

У черно-белых старинных фотографий своя магия. Есть такие, снятые рукой мастера, которые и сегодня поражают своей четкостью. Но вот беда – монохром не передает истинного цвета происходивших тогда событий. А ведь это так важно и интересно. Урбанист Илья Будкевич решил рискнуть и раскрасил несколько известных фотографий дореволюционного Красноярска, использовав нейросети и фотошоп. А затем выложил их в своем инстаграме «Балконы Красноярска», сообщает «Проспект Мира».

«Я раскрасил фотографии небольшого провинциального города Российской Империи с населением около 25000 человек. На удивление до меня в нашем городе такого ещё никто не делал. Теперь вы можете ощутить ту атмосферу, которая царила в городе. Представить, как выглядел быт людей в те времена» - сообщает Илья.

Новобазарная площадь. Фото: Илья Будкевич

Расцвеченные фото, конечно же, не претендуют на стопроцентное попадание в оригинал. Но очень близки к тому. Вот Новобазарная площадь с переполненными торговыми рядами, на заднем плане Богородице-Рождественский собор. Ныне на его месте стоит администрация края, а на площади – памятник Ленину.

Спальный район на Каче. Фото: Илья Будкевич

Интересен район на Каче, где сейчас улица Ады Лебедевой. Раньше это была окраина города и, как мы видим, вполне благополучная. А ныне – полуразвалившиеся дома, большей частью пустые, которые давно планируют снести. Или перекресток нынешних улиц Мира и Перенсона с фонарным (или сигнальным) столбом по центру. Видимо, чтобы по ночам извозчики не попадали в ДТП.

Перекресток Мира и Перенсона. Фото: Илья Будкевич

Уютный провинциальный железнодорожный вокзал, в то время такой аутентичный и белоснежный, вероятно, отделанный мрамором или каким-то другим камнем. Сегодня здесь встречает пассажиров шумное и огромное здание с подземным и наземным переходами и десятком железнодорожных путей.

Железнодорожный вокзал. Фото: Илья Будкевич

И конечно же Центральный парк, такой патриархальный, где нетронутая природа соседствует с благоустроенными прогулочными тропинками, а на лавочках чинно сидят горожане. И никаких вам поней, коней и оглушающих визгами аттракционов.

Многих зданий уже нет, они были снесены, а на их месте выросли другие постройки. И все равно узнаются на фото знакомые черты с центральной улицы – ныне проспекта Мира. Оставшиеся дома взяты под охрану как памятники культуры.

Центральный парк. Фото: Илья Будкевич

«Мы достаточно плохо представляем себе быт Российской Империи. В своё время, для советской пропаганды было жизненно необходимо создать образ отсталой страны для империи. Многие пропагандистские штампы тех лет до сих пор крайне распространены», — прокомментировал Илья Будкевич.