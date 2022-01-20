В Якутии трактор с двумя людьми провалился под лёд на реке Лена

Оперативная группа отправилась на место ЧП на вертолете Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии трактор с двумя людьми провалился под лед на реке Лена. Как сообщают в МЧС, живы ли рабочие АО «Алмазы Анабара», находившиеся в кабине техники, неизвестно.

ЧП произошло 19 января во время пробивки технологической трассы от базы Джарджан в сторону поселка Жиганск, на реке «Лена». Трактор с людьми резко ушел под треснувший лед. Успели ли спастись рабочие, или они скрылись вместе с многотонной техникой подо льдом пока остается неизвестным.

На место отправился вертолет МИ-8 авиакомпании «Алроса» с участка «ВерхнеМолодо», расположенного в Булунском районе. Воздушный транспорт доставит на место провала следственно-оперативную группу в составе сотрудников ГИМС и МВД. Специалисты выяснят, из-за чего трактор ушел под лед, а также определят характер местности, глубину реки на месте провала и расстояние от берегов, чтобы понять, смогут ли работать водолазы.

Также запланирован вылет самолета АН-24 из Якутска, который доставит к месту ЧП 4 водолазов Службы спасения со специальным оборудованием.

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Сотрудники МЧС напоминают автомобилистам о том, насколько опасно передвигаться по льду за рулем вне специально оборудованных переправ. Оборудованные – означает, что их прочность проверили специалисты, там установлены знаки с информацией о предельно допустимой нагрузке. Но зачастую водители пренебрегают правилами, что приводит к печальным последствиям. (Подробнее)