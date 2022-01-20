В Красноярске в теплицах высадили 200 тысяч луковиц тюльпанов Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярских теплицах вовсю готовятся к весенним праздникам. Специалисты заложили в этот раз 200 тысяч луковиц тюльпанов. С октября их проращивали в прохладе и темноте, ростки постепенно крепли и набирали силу. А сейчас у них начнется активный рост. Поэтому их выносят из прохладных помещений в теплые залы. Такая выгонка необходима, чтобы бутоны расцвели именно к нужному сроку – к 8 марта.

Для формирования правильного цветка тюльпанам нужно от 14 до 18 недель в зависимости от сорта. Для них создали идеальные условия: температура поддерживается на уровне от 10 до 16 градусов, сохраняется уровень необходимой влажности и достаточное количество света. Еще немного, и тюльпаны выпустят бутоны.

В нынешнем сезоне специалисты высадили 19 популярных сортов тюльпанов, в основном это классика. 6 популярных расцветок - белые, розовые, желтые, красно-белые, красно-желтые, сиреневые. В основном это классические сорта.

Луковицы вывозят их прохладных темных помещений. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Хотя, как говорят цветоводы, на тюльпаны тоже бывает мода. Например, еще пару лет назад на праздники дарили большие букеты из мелких цветов. Потом вернулся спрос на крупные. Были популярны цветы с короткими стеблями, тюльпаны экзотических видов – махровые и многоцветные. Но сибирские тюльпаны из красноярских теплиц – это тренд каждой весны. Цветы срезают непосредственно перед праздниками, их не нужно никуда везти, поэтому и могут простоять в вазах длительное время.

Теперь два актуальных вопроса: где купить и сколько будут стоить. Специалисты ответили: продавать будут в магазинах МП «Управление зеленого строительства». А вот цены пока формируются. Но в любом случае они будут ниже привозных из Европы. Первая партия будут к 14 февраля, а основная часть – к 8 марта.