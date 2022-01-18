«Сидит в будке, глаза большие, как поросенок грязная»: на Сахалине дворовая собака спасла попавшую в метель 10-летнюю девочку

Девочку нашли в собачьей будке Фото: соцсети

Сахалин «приходит в себя» после сильнейшего циклона, который прошел 12, 13 и 14 января. Напомним, он сковал Сахалинскую область по всем направлениям - в регионе были отменены авиарейсы, перекрыты федеральные трассы, людей отпускали с работы, а школьников переводили на дистанционку. Сейчас всем миром устраняют последствия – к примеру, занесенные чуть не про крышу детские сады откапывают военные, - такая «картинка», чтобы представить масштаб.

Чудом спасённая Виктория Фото:соцсети

На этом фоне, когда взрослые боялись сделать шаг из дома, развернулась целая история поисков 10-летней Вики Зарубиной из Углегорска (город примерно в 300 км от Южно-Сахалинска). Девочка пропала в обед 13 января – самый пик циклона, когда буря обрушила свой самый сильный удар.

- Около 13 часов Вика должна была вернуться домой после школы, - рассказывает Татьяна Шатурская, представитель УМВД России по Сахалинской области. – Как уже потом выяснится, она не сразу пошла домой, а решила погулять немного. На улице была непогода, но местные дети выносливые, им же все нипочем...

Меж тем метель расходилась все сильнее.

Мама хватилась дочки, стала звонить на мобильный – нет ответа (сел телефон). Тогда она не стала терять времени, бросилась в полицию, оттуда информацию передали в следком, а СК обратился за помощью и к волонтерам. Поиски были организованы за считанный час. А на улице уже расходилась такая черная буря, что взрослые попрятались по домам – снег и ветер сбивали с ног, МЧС передавал одно предупреждение за другим...

Чудом спасённая Виктория Фото:соцсети

Волонтер ПСО СОВА (помогали информационно, не смогли поехать на поиски, так как началась метель и просто не добрались в Углегорск)

- Мы должны были выезжать на помощь нашим в Углегорск, но не смогли пробиться, представляете, какая была обстановка, - рассказывает Евгения Тучкова, руководитель сахалинского подразделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям (Южно-Сахалинск). – Но наши передавали все время информацию, а мы помогали им дистанционно и информационно, как могли.

Поиски были очень сложные, видимость практически нулевая из-за усиливающегося ветра со снегом. Но искали упорно, это ведь маленький ребенок. Такая погода не дает возможность применять какие-либо спецсредства, поисковики и полиция пешком обходили все дворы, дома, закоулки. Кричали, звали по имени. Как рассказывали нам потом волонтеры, несмотря на то, что мороза не было практически, температура была не сильно низкая, ледяной ветер пробирал до костей. Рядом десятки частных и многоквартирных домов, в такую погоду просто все ищущие совершили подвиг – без перерывов искать всю ночь...

Та самая будка, где спаслась девочка фото: МВД

Чудо случилось в 7.30 утра 14 января. Волонтеры, поисковики и полиция продолжали опрашивать жителей района, где мог быть ребенок. И вдруг кто-то вспомнил: видел девочку, которая играла возле будки с собакой (пес ничей, для него кто-то построил будку во дворе жилого дома, и подкармливали местные жители).

Показали – вот то самое место. Оказалось, оно между школой и домом, от дома примерно в полукилометре. Побежали, заглянули внутрь. А там – пропавшая девчушка в обнимку с собакой. Это место особенно не замело - там проходная дорога, ее постоянно чистят и протаптывают, плюс дом защищает от снега. Повезло, что убежище не превратилось в «берлогу».

Фото с места, где нашли девочку фото: МВД

- То, что девочка осталась жива в такую погоду – действительно чудо! – рассказывает волонтер Анатолий Иванов, - один из тех, кто стал свидетелем чудесного спасения (имя изменено по просьбе поисковика). – Мы же искали всю ночь, не видно было вообще ни черта, руки в варежках мерзли страшно, пальцы было сложно разогнуть, хотя всего -5. Ветрища со снегом, все это в лицо, шарф не спасает. Еще там и так сложно пройти, а сугробы намело, проваливаешься по колено. Под утро появились мысли, что живой уже не найдем. Ну как можно в таком кошмаре выжить на улице. Семья помогала искать, вроде родственники какие-то с нами ходили, все потерянные, маму видел в начале поисков, на нее смотреть страшно было. Семья благополучная, помимо Виктории еще двое детей.

Фото с места, где нашли девочку фото: МВД

Мы, к утру облазили все, что можно. Счастье, что кто-то вспомнил про девочку с собакой. Оказывается, все счастливо сошлось – ее любовь к животным (рассказали родители), и знакомая ей собака, которая пустила её – видимо, она частенько с ней играла. В собаках я не разбираюсь, скажу, что она была крупная и все. Вроде без цепи. Говорят, девочка заигралась с собаками, а когда стало начерно заметать, забилась в будку вместе с дворовым псом. Обняла, пригрелась, и, усталая, уснула. Еще девочка была одета хорошо – шапка, шарф, теплая куртка, штаны, колготки. Что тоже сыграло немаловажную роль, помогло не замерзнуть даже несмотря на будку и собаку под боком.

Полезли в будку. Будкой конечно это не назовешь, просто укрытие скорее, там матрас для собаки, чашки. Девочка повезло и в этом, не на земле сидела, не на снегу. А там это чудо, глаза большие из-под шапки торчат, испуганные. Как поросенок грязная, еще и куртка розовая. Но живая. Такое облегчение было, что нашлась.

Вику привезли в больницу, помощь ей практически не понадобилась – с девочкой все хорошо. А спасатели говорят: если есть животные рядом, даже в лесу, в сугробе, охотники или туристы, находясь с собакой, могут прожить несколько дней, они будут греть друг друга.

А что же собака-спасительница? С момента, как обо всем стало известно, ей уже несут всякие вкусности, сделали внутри теплый настил: спасибо, друг!

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