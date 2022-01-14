Красноярские полицейские наградят врача-психиатра, обезвредившего пьяного мужчину с автоматом на почте

В Красноярске пьяный мужчина угрожал посетителям почты автоматом. Фото: МВД по Красноярскому краю

Красноярская полиция наградит 32-летнего врача-психиатра Дмитрия Бараксанова, обезвредившего пьяного мужчину с автоматом на почте. Как сообщают в пресс-службе МВД, ему вручат благодарственное письмо и памятный подарок.

Напомним, что 12 января в Красноярске задержали пьяного мужчину, угрожавшего посетителям отделения почты автоматом. Он поругался с другим посетителем и решил проучить своего обидчика.

Все произошло в почтовом отделении на улице Алексеева. Пьяный мужчина устал стоять в очереди и начала буянить. С ним в словесную перепалку вступил другой мужчина. Слово за слово и в один момент скучный вечер перестал быть томным, ведь нетрезвый посетитель достал автомат.

Несмотря на демонстрацию оружия, оппонент не испугался, более того, он продолжил ругаться с вооруженным дебоширом даже когда тот навел дуло автомата на него. Хотя, судя по видео, остальные посетители тоже не особо смутились при виде нетрезвого человека с автоматом в руках.

Нарушителем спокойствия оказался 37-летний житель Красноярска. Его доставили в отделение полиции вместе с тем самым автоматом, который, в свою очередь, оказался охолощенным и непригодным для стрельбы.

В отношении пьяного дебошира заведено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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