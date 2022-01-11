«Не превратим ли мы республику в кладбище»: в Хакасии нарастает скандал вокруг установленного возле трассы 6-метрового креста

В Хакасии нарастает скандал вокруг установленного возле трассы 6-метрового креста. Фото: 19rus.info

В Хакасии неожиданным скандалом обернулась установка шестиметрового креста возле трассы в 15 километрах от Таштыпа. Деревянная скульптура Христа на распятии появилась там 25 ноября. Сам образ в высоту 3 метра выполнил скульптор Александр Исаков со своими мастерами. Причем бесплатно. Вместе с крестом его высота почти 6 метров. Основание каменно-бетонное, а сам крест выполнен из прессованного кедра, пропитанного специальным составом. На изготовление ушло 2 года, сообщает 19rus.info.

И вдруг появилось сообщение, что крест будут сносить, поскольку его появление не нравится общественности. Точнее сказать, некоторым представителям этой самой общественности, которая считает, что религиозная конструкция установлена некорректно. Претензия – не к скульптуре, а к месту. В соцсетях пишут: «В Хакасии в сакральных местах установлено около 14 крестов. Просьба разобраться, насколько законно установлены эти кресты. Несут ли они смысловое и эстетическое значение. С обилием крестов не превратим ли мы республику в кладбище?»

Выбирали место священнослужитель вместе с местными властями. Местное население было поначалу не против, а недовольные появились уже позже. По словам скульптора, совет старейшин Таштыпского района обратился к администрации с требованием убрать крест, но получил отказ. Прокуратура в свою очередь, не нашла нарушения закона в его установке.

- Сейчас мимо православного распятия люди ездят, заезжают, там есть тропа. Есть люди, которым это нужно. Это произведение искусства. Мы его сделали очень красиво, очень здорово. В изготовлении креста участвовало около 50 человек. Все сделано бесплатно, - сообщил интернет-изданию Александр Исаев.