В Красноярске на площади Мира появился оазис под стеклянным куполом

В Красноярске на площади Мира появилась оранжерея под стеклянным куполом. Фото: инстаграм Сергея Еремина

В Красноярске на площади Мира появился флорариум – это островок вечного лета среди сибирской зимы. Даже в сильный мороз под стеклянным куполом растут тропические растения. Им здесь тепло и уютно, поскольку внутри автоматически поддерживается комфортный микроклимат.

Принадлежит идея такой вот мини-оранжереи на площади школьнику – победителю Всероссийской роботехнической олимпиады среди школьников, которая проходила в Красноярске в июне. Специалисты управления зеленого строительства только немного подработали проект экосистемы. Об этом на своей странице в инстаграме рассказал глава города Сергей Еремин.

-Сибирский мороз не станет цветам помехой. Растения подбирались по схожим требованиям к уходу. Обитателями мини-оранжереи стали хлорофитум, бегония, калатея, кампанула, ардизия, хомедорея, азалия, пуансетия, нолина, фикус али, - рассказал глава города.