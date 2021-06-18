В России предложили клонировать Дерипаску

Олег Дерипаска в одном из ковидных госпиталей. Фото: пресс-служба РУСАЛ

Фильм «Помогать и спасать», показанный Братской студией телевидения, длится чуть больше 8 минут. Но содержание фильма оставляет глубокое послевкусие и заставляется задуматься о том, насколько беззащитны мы были перед лицом неведомой прежде опасности под названием COVID-19. Это фильм-откровение, рассказ тех, кому пришлось пройти через сложное испытание год назад, в самом начале пандемии, когда еще никто не подозревал, что из себя представляет новый вирус и какими последствиями он обернется.

Создатели фильма так прокомментировали свою идею:

«Пандемия коронавируса обнажила слабые стороны нашей медицины. Не хватало больниц, врачей, оборудования. Но оказалось, что эти трудности можно преодолеть усилиями даже одного человека. Весной 2020-го промышленник и меценат Олег Дерипаска предложил построить в семи российских городах инфекционные госпитали. Уже через полгода Медицинские центры помощи и спасения приняли первых пациентов. Сколько человек спасли от ковида и почему они с теплом вспоминают время, проведённое под присмотром врачей?».

Промышленник и меценат Олег Дерипаска стал одним из тех, кто начал строить больницы для коронавирусных пациентов в небольших городах в Сибири и на Урале – Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии и Свердловской области. Герои фильма «Помогать и спасать» - как раз проходили лечение в медцентрах Дерипаски.

За месяц фильм набрал почти 60 тысяч просмотров на «Ю-тубе». Вы также можете посмотреть его, пройдя по ссылке. Среди комментариев есть и такой: «Можно клонировать вашего Дерипаску и расселить его по всей России?» Шутка? Едва ли. К сожалению, тема ковида вновь стала злободневной на фоне наступления третьей волны пандемии. Многие сетую, что в их небольших городах и районных центрах по-прежнему не хватает специализированных больниц или хотя бы отделений.

По данным Роспотребнадзора в Красноярске зафиксирован резкий рост заболеваемости с 1 июня. В целом по Красноярскому краю на 1 июня на амбулаторном лечении было 1100 человек с коронавирусом. 18 июня – уже около 5000 пациентов. Развернуто коек было 1200, сейчас более 2800 и будут открываться новые.

В такие моменты особенно сильно ощущается поддержка меценатов, которые помогают стране справиться с всеобщей проблемой.