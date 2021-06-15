Норильск покажет всему миру: здесь появится самый северный музей современного искусства

В Норильске здесь появится самый северный музей современного искусства. Фото предоставлено "Норникелем"

Это должно быть чем-то основательным, выдающимся и вместе с тем гармонировать с окружающим пространством, всем своим обликом подчеркивая принадлежность к территории. Чтобы в зимние месяцы – а их за Полярным кругом получается почти две трети календарного года – он был похож на северное сияние в ночи. Симбиоз стилей старой и новой архитектуры – таким должен быть Арктический музей современного искусства (Arctic Museum of Modern Art, АММА) в Норильске.

Презентация архитектурного проекта музея состоялась на минувшей неделе, 10 июня, на градостроительном совете северного города. Руководитель авторской группы архитектор Илья Мукосей рассказал о том, как шла работа. О проекте заговорили несколько лет назад и даже представили в столице на международной выставке архитектуры и дизайна в мае 2019 года. Но понадобилось время, чтобы довести задуманные эскизные варианты до логического завершения.

Особенностью проекта было еще и то, что его готовили не под строительство нового здания с нуля. Нужно было трансформировать под музей бывший дом торговли площадью 8,5 тысяч квадратных километров. Изначально эскиз представлял собой образ мифического грифона, охраняющего сокровища легендарной северной страны Гипербореи. Но потом от него отказались.

Под музей будет перестроен бывший дом торговли. Фото предоставлено "Норникелем"

Над проектом АММА трудились несколько ведущих архитектурных бюро. Были использованы уже известные решения, позитивно зарекомендовавшие себя в лучших мировых проектах по формированию комфортной городской среды. И были внесены совершенно новаторские элементы. Так, по словам Ильи Мукасея, оригинальные медийные решения на фасаде превращают здание в сияющий «источник тепла и света», что особенно эффектно и значимо для периода долгой норильской зимы и полярной ночи. (То есть тот самый эффект северного сияния).

А еще АММА собирается использовать редкую для России систему открытого хранения: депозитарий коллекции музея будет открыт для посещения публики.

Новое культурное пространство обойдется в 4 миллиарда рублей, которые выделяет компания «Норникель» в рамках масштабной программы реновации Норильска.

- Сейчас у нас есть уникальная возможность превратить Норильск в город будущего. Представить его без серьезного и значимого культурного контекста невозможно. Создать его должны именно такие яркие современные общественные пространства, как Арктический музей современного искусства, — прокомментировала Лариса Зелькова, старший вице-президент – руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля».

Это еще не все. Коль скоро заговорили об Арктическом музее, который должен стать уникальным в мировых масштабах, то и остальные муниципальные музеи заслуживают внимания. Тем более, что главный музей Норильска отмечает свое 82-летие. Его фонды бесценны, в них – история становления города от самого начала и до сегодняшних дней. К концу 2021 года должна быть представлена концепция его будущего обновления.

А так будет выглядеть один из выставочных залов. Фото предоставлено "Норникелем"

Добавим, что в 2016 году все муниципальные музеи Норильска были объединены в музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска». В 2019 году проект «Музей города – всем городом» стал одним из пяти победителей программы «Музей. Сила места» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

- Для Норильска наряду с реновацией жилищного фонда также важно развитие социальной составляющей – образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма, - отметил глава города Дмитрий Карасев. – Жителям должно быть интересно и комфортно жить. В перспективе создание общественных пространств, которые помогут гармоничному развитию Норильска. И проект АММА станет самым северным музеем современного искусства в мире, в который всем захочется попасть. Реализация этого проекта станет возможна благодаря выделенному компанией «Норникель» дополнительному финансированию на развитие города в размере 150 миллиардов рублей.

Между тем, музейное сообщество со всей страны следит за успехами своих северных коллег. Например, директор красноярского музейного центра «Площадь Мира» Мария Букова, поделилась своим мнением:

- Сегодня, когда в стране на государственном уровне заявлен интерес к развитию креативных индустрий (2021 год – Международный год креативной экономики), особенно важно понимать, что базой для развития подобных проектов является изменение картины мира, на формирование которой влияет искусство и культура. Работа с современным искусством – всегда амбициозная задача, прежде всего основанная на умении чувствовать и проектировать ценности будущего. И для города с уникальной историей преодолений это – нетривиальный способ заявить об особой модели мира, существующей только в этих условиях и при этом всегда находящейся в контексте развития не только страны, но и мира. Глобальность в программе развития Музея Норильска органично уравновешивается глокальностью – стремлением найти особый «код северности», художественный образ будущего этой арктической территории.

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM (Пермь), назвала будущее учреждение культуры - маяком, открывающим новые горизонты воображения:

- Представленная сегодня АММА – один из самых красивых музейных проектов России, потому что в нем заложена мечта о будущем территории. Роль АММЫ безусловно флагманская, на карте региональных инициатив это абсолютно уникальное явление, потому что музейный проект здесь неотъемлемая часть контекста, который для многих из нас, живущих на материке ощущается как экстремальный. Мне очень нравится, что АММА это локальный, корневой проект, который рос изнутри, накапливал амбиции, обрастал оболочками смыслов и форм и воплотился в смелый, футуристический и очень амбициозный формат музея. Очень важно, чтобы АММА перестала быть проектом, и стала реальностью, потому что не только Норильск, мы все, жители нашей большой страны заслужили музей такого уровня, в одном из самых удивительных и прекрасных городов страны.

По словам Антона Белова, директора московского Музея современного искусства «Гараж»: «Музей современного искусства – есть признак развитости территории, ее потенциала к росту, диверсификации экономики».

- Это место обсуждения сложных проблем через художественные практики. Работа с местным сообществом и вовлечение жителей формируют желание развивать свой город и регион. Появление институции такого масштаба по площади и амбициям, работа с наследием советского модернизма, который все более становится популярным в мире, дает не просто новую культурную площадку, а создает новый вектор развития будущего в Норильске.

Анна Трапкова, директор Музея Москвы:

- Очень важно, что Музей Норильска демонстрирует системный, комплексный и одновременно абсолютно открытый подход к стратегии своего развития. Она подготовлена с участием ведущих российских специалистов по музейному проектированию и соответствует всем актуальным международным тенденциям, признана российским профессиональным сообществом. За последние годы многие музейные эксперты были вовлечены в выработку решений для Норильска. И работа над стратегией по принципу платформы, открытой для комментариев и рекомендаций, постоянно вовлекающей лучшие силы российского профессионального сообщества и одновременно городское сообщество — очень ценный кейс. Мы с вниманием и интересом следим из Музея Москвы за успешными проектами своих коллег.