Трое жителей Якутии сгорели заживо во время праздника в арендованном коттедже

Фото: СК

Страшная трагедия произошла в Якутске 13 июня. В коттеджном районе города, на улице Луговой, загорелся один из домов. В пожаре погибли трое жителей города. Как сообщают в пресс-службе Следкома, заведено уголовное дело.

Фото: МЧС

ЧП случилось ранним утром. В 6 часу загорелся коттедж, который облюбовали местные жители для проведения праздников и отдыха. В тот день там также находились арендаторы. Жильцы соседних домов рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», что музыка в сгоревшем доме стихла поздно ночью, а буквально через пару часов послышались крики и запахло дымом.

- Они всю ночь там гудели, человек 12 было точно. Потом праздновать закончили, наступила тишина. Как пожар случился, все в рассыпную, кричали так, что аж сквозь 5 стеклопакетов было слышно, - вспоминает то утро Наталья Н.

На момент прибытия пожарных огонь уже перешел на гараж. По информации МЧС, во время ЧП в доме находилось четверо человек, но были найдены фрагменты троих человек. В пресс-службе рассказали, что когда первые расчеты подъехали к дому, то эвакуировать уже было некого, все разбежались. В коттедже остались только тела погибших.

Фото: СК

В соцсетях жители Якутска пишут, что в доме находились 15 выпускников, отмечавших окончание школы и переход во взрослую жизнь. Поэтому теперь в образовательных учреждениях сотрудников просят донести до родителей информацию, что выпускные в банкетных залах, дачах и разных арендованных домиках запрещены.

По факту смерти троих людей в пожаре Следком возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи уже побывали на месте происшествия. Пока точное количество погибших не известно, расследование продолжается.

Фото: соцсети

Источник «КП» в правоохранительных органах рассказал, что картина события уже установлена, есть даже предварительная причина – «неосторожное обращение с огнем». Информацию о «школьном выпускном» собеседник издания опровергает. Известно, что все «отдыхавшие» в арендованном жилье были не младше 2000 года рождения и только одной девушке было 17 лет. О личностях погибших пока никакой информации нет.

Владельцы коттеджа от комментариев отказались. Но на странице дома в соцсетях, где рекламировали его аренду, был выложен пост с соболезнованиями близким и родным погибших, а также, что хозяева не откажутся от любой помощи тех, кому дом подарил радостное времяпрепровождение. Соседи отмечают, что дом действительно пользовался популярностью и практически не пустовал. Бассейн, большая территория, 3 этажа, множество комнат, выход к озеру просто манили сюда жителей Якутска. Сейчас же от дома практически ничего не осталось.

Фото: соцсети

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