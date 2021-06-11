Красноярские ученые разрабатывают портативный прибор для быстрой диагностики клещевых инфекций Фото: Мария ЛЕНЦ

Для жителей Сибири и Дальнего Востока клещи – проблема насущная с ранней весны и до осени. Стоит выйти в лес или просто прогуляться по траве в парке, где не проводилась акарицидная обработка, и можно обнаружить на себе присосавшегося крохотного хищника. Можно представить, каково людям, чья работа связана с лесом. И хотя медики настаивают на том, что вакцинация поможет им защититься, делать прививки спешат далеко не все.

Сам по себе лесной клещ не опасен, максимум, что можно получить от его – раздражение и зуд на месте укуса. Но клещ является переносчиком опасных заболеваний, таких, как клещевой энцефалит, бореллиоз, последствия которых могут быть вплоть до летальных. Большую роль играет, как скоро будет выявлена инфекция и начнется лечение.

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук вместе с малым инновационным предприятием «Формула Гена» разрабатывают компактный прибор для экспресс-диагностики клещевых инфекций в полевых условиях. С помощью устройства можно будет оперативно протестировать клещей на наличие различных возбудителей. Проект реализуется совместно с Омским научно-исследовательским институтом природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора и Центром гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае.

- С нашим девайсом можно в короткие сроки исследовать клеща прямо на месте, без использования дополнительного лабораторного оборудования, - отметил один из разработчиков прибора инициатор идеи биолог филиала Национального медицинского исследовательского центра гематологии Юрий Комаровский.

Как сообщили в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ), разработка получила финансирование в рамках конкурса «Умник» Фонда содействия инновациям в 2018 году. На средства фонда молодой ученый разработал технологию детекции ДНК возбудителя боррелиоза – для тестирования клеща с использованием небольшого портативного устройства. Для выявления инфекции достаточно поместить клеща, снятого с тела, небольшой объем реагентов и спустя 20-40 минут, в случае наличия возбудителя, раствор изменит окраску, которую можно обнаружить невооруженным глазом.

Проект получил высокую оценку среди профильных специалистов. Когда прибор будет доработан, разработчики получат на него патент и можно будет искать покупателей среди индустриальных компаний. Также они рассчитывают, что проект будет интересен медицинским и фармацевтическим компаниям.