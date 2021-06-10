Проехал полтора километра: в Туве лихач на пикапе зажал инспектора ДПС боковым стеклом и устроил погоню по ночному городу

Фото: скрин из видео МВД по Туве

Все произошло в Кызыле 28 мая 2021 года, но подробности дорожного инцидента стали известны только сейчас. В 3 часа ночи на улице Титова наряд ДПС обратил внимание на автомобиль «JAC T6» с шумной компании.

Полицейские подошли к автомобилю для проверки документов и заметили у водителя признаки опьянения. Его попросили пройти в патрульную машину, но у парня были другие планы. Он сразу завел автомобиль и попытался уехать.

Тогда боевик и начался. Инспектор попытался вытащить ключ из замка зажигания, но водитель заблокировал его боковым стеклом и тронулся с места. На требования остановиться он не реагировал, выезжал на встречную полосу и провоцировал аварийные ситуации. При этом пассажиры, находящиеся в салоне тоже в стороне не остались. Вместе с водителем они принялись избивать зажатого полицейского руками и ногами.

Погоня продолжалась полтора километра. Задержали лихача и пассажиров на улице Калинина. Нарушителями оказались 4 мужчины и 3 женщины. Их доставили в отделение.

В отношении водителя, 30-летнего безработного жителя Кызыла, завели два протокола за отказ от медосвидетельствования и за выезд на встречную полосу. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». За это кызылчанину уже грозит реальный срок – до 5 лет.

- В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, расследование продолжается, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.