В Красноярске таинственно исчезла портниха ателье

Сотовый портнихи также недоступен уже несколько дней Фото: Мария ЛЕНЦ

Посетители крупного торгового центра в Железнодорожном районе Красноярска, которые сдавали вещи на пошив или ремонт в небольшое ателье, расположенное в тут же, который день приходят за своим заказом и разводят руками. Как стало известно из собственных источников «КП»-Красноярск, ролл-штора на отделе опущена, на ней висит от руки написанное объявление: «Ателье не работает, вещи можно забрать напротив в отделе «Ткани».

То самое объявление

- Сами не знаем что случилось, - шепотом рассказывает продавец из «Тканей». Сейчас женщина не только продает материалы, иголки, пуговицы и нитки, но и раздает из под прилавка пакеты с разными вещами.

Их люди несколько дней назад сдали в ремонт, а теперь забирают в том же виде, что и отдавали. Некоторым повезло – их заказ портниха успела выполнить. Ну а вещи некоторых и вовсе не могут найти.

Отдел, где работала таинственно исчезнувшая портниха

Продавец тканей, рассматривая квитанцию очередного посетителя, перебирает одежду в пакетах.

- Это ваша юбка? – спрашивает продавец.

– Нет, - отвечает пришедшая за заказом женщина, - у меня была из шифона, а это из джинсы.

- Ну, тогда я не знаю, - отвечает продавец из тканей, - других у меня нет. Я вообще не причем, меня просто попросила помочь хозяйка отдела, раздать вещи.

- А что делать? - спрашивает клиентка пропавшей портнихи.

Продавец машет рукой.

– А вы звоните по телефону портнихи, вон там, на сотовый.

Потом добавляет: - правда не знаю, дозвонитесь ли. Она не отвечает уже 5 дней.

История темная. Говорят, что портниха, которая работает здесь уже очень давно, отвела свою смену, а потом в положенный день не вышла на работу и бесследно исчезла.

Что с ней и где она – никто не знает. Правда предполагают, что все-таки ничего страшного не случилось. Плохие новости расходятся быстро.

- Возможно просо устала, переработала, - предполагает продавец из «Тканей». - Тем более, что у ее есть дочка, вроде как паники она не поднимала.

Чем закончится таинственная история пока неизвестно, «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.