«Самую полезную рыбу в мире» начали разводить в искусственных условиях для продажи всем желающим

Фото: ПОРА

Ученые приготовились разводить маточное стадо ценнейшей породы северной рыбы, ее уже условно назвали "самой полезной в мире" за уникальное содержание полинасыщенных жирных кислот омега-3. Речь идет о боганидском гольце. Три тысячи мальков уникальной рыбы завезли в Красноярский край и в Ленинградскую область. Свою руку к этом приложили Красноярский научный центр СО РАН, СФУ и КрасГАУ при поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Председатель правления ПОРА Николай Доронин рассказал, что суть проекта в налаживании искусственного размножения уникального гольца. Ведь по пользе для организма эта рыба превосходит любую другую. Да и по вкусу, голец – далеко не огурец. Эстеты утверждают, что и в гастрономическом плане эта рыбка вполне приятный гость на любом столе.

Выращивать ее чуть сложнее, чем форель, но преимущество в том, что она более холодолюбива, а значит мы ближе других к тому, чтобы вкусить этот ценный северный деликатес.

Фото: Красноярский научный центр СО РАН

Пищевая уникальность боганидского гольца заключается в следующем: он содержит рекордное количество полинасыщенных жирных кислот омега-3 – 32,8 мг/г на единицу своей массы. Чтобы понять весь масштаб пользы и питательности скажем, что по этому показателю 20-30 грамм рыбы эквивалентны 12 кг тиляпии, которая, к слову, также стоит не на последнем месте в списке самых полезных рыб.

Эта чудо-рыба содержит в себе вещества, которые положительно влияют на работу сердца, нервной системы и мозга. Более того, голец незаменим при профилактике ожирения. Полезна она и для женщин, так как употребление этой рыбы способствует красоте кожи.

Возникает вопрос, когда раскрывать сумки шире и бежать занимать очередь за самой полезной рыбой в мире. Если бы все было так просто, наша редакция в числе первых оккупировала бы все рыбные магазины, но…

Как «КП-Красноярск» рассказали в Красноярском научном центре СО РАН, растут гольцы медленно. На их разведение уходит время, и грубо говоря «завтра» оздоровиться рыбой, увы, не выйдет. Но не все так плохо…Ученые уверяют, товарное разведение все же маячит, но придется подождать – минимум лет 5.

Впрочем, все хорошее – редко бывает быстрым. Так что, надеемся и ждем.