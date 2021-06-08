Победителей конкурса «Молочные истории» наградили в Красноярске, Минусинске и Абакане

Победители конкурса еще раз продемонстрировали свои рисунки Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкурс рисунков «Молочные истории» был приурочен сразу к двум праздникам - Международному дню защиты детей и Всемирному дню молока! Оба они отмечаются 1 июня. Ничего удивительного! Ведь для здоровья и развития детей особенно важны полезные свойства молока. Не случайно каждому из нас с юных лет знакомы строчки из веселой песни: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!».

Вкусные подарки Фото: Мария ЛЕНЦ

Именно поэтому «Комсомолка» и ОАО «Молоко» решили объединить эти две даты в конкурсе рисунков, пропагандирующем здоровый образ жизни и пользу молочной продукции. География охвата – Красноярский край и республика Хакасия.

По условиям, участникам предстояло изобразить свою молочную историю. И юные художники фантазировали! Они рисовали семейные вечера, спортивные состязания, вечерние прогулки по городу, комиксы, пикники и, конечно, буренок. В каждом рисунке прослеживалась тема молока, молочных продуктов и их полезных свойств.

Ребята остались очень довольны Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 270 ребят отправили нам свои рисунки. Чтобы победить, нужно было набрать наибольшее количество «сердечек» во время голосования. Еще один вариант – покорить организаторов конкурса и попасть в спецноминации.

В итоге в финал пробились 73 участника!

Победители с удовольствием позировали для фото Фото: Мария ЛЕНЦ

31 мая в пресс-центре «Комсомолки» состоялось награждение победителей из Красноярска. Для ребят провели пресс-конференцию, во время которой все они познакомились, показали свои рисунки и рассказали о том, почему молоко в их жизни играет такую важную роль. После вручения подарков и дипломов – фото на память!

Встреча победителей в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Победителей из Минусинского района чествовали 1 июня, а из Хакасии – 2 июня во время масштабного праздника молока и детства, организованного Центром культурного развития Минусинска при поддержке ОАО «Молоко».

Звучала веселая музыка, выступали различные творческие коллективы, а в перерывах можно было принять участие в каком-нибудь увлекательном конкурсе и дополнительно выиграть приз. Но больше всего восторгов вызвало грандиозное шоу мыльных пузырей. Дети радовались, хлопали в ладоши, и все время пытались поймать переливающиеся на солнце искрящиеся шары. А потом еще юным художникам вручили заслуженные подарки и дипломы!

Так встречали гостей праздника Фото: ОАО "Молоко"

- Выражаем огромную благодарность за такой интересный конкурс, - сказала после награждения Елена, мама 2-летней Марины Власовой. - Организация мероприятия – супер! Мой ребенок очень доволен, а сколько было эмоций от награждения за победу!

Особая благодарность за эти незабываемые эмоции генеральному партнеру проекта – ОАО «Молоко». Это одно из старейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности Красноярского края. Уже более 50 лет в Минусинске производятся натуральные молочные продукты по уникальной рецептуре. Благодаря технологичности оборудования, свежесть продукции удается сохранять долго и без консервантов.

Награждение победителей в Минусинске Фото: ОАО "Молоко"

Под маркой «Сибиржинка» сегодня выпускается более 80 наименований молочных продуктов: молоко, кисломолочная и сывороточная продукция, сметана, сыры, масло, йогурты, творог и сырки. Вся эта продукция представлена в восьми регионах России.

- Мы считаем, что наши дети заслуживают только натуральные, самые качественные продукты, которые будут укреплять их здоровье, – рассказал Алексей Касьянов, генеральный директор ОАО «Молоко». – Очень важно с юного возраста прививать культуру правильного питания и формировать полезные привычки. Это зависит от родителей и от общества в целом. Нашей продукцией мы стараемся дарить только хорошие эмоции и настроение с пользой для здоровья!

Ребятам, победившим в конкурсе, во время награждения вручили памятные дипломы, наборы молочных продуктов от ОАО «Молоко», а также подарки от медиагруппы «Комсомольская правда». Три лидера голосования и еще четыре конкурсанта, заслуживших особую симпатию генерального партнера проекта, стали обладателями сертификатов в магазин «Детский мир».

Дети были в восторге! Фото: ОАО "Молоко"

Добавим, что это уже восьмой конкурс детских рисунков, который проводится по инициативе ОАО «Молоко». Работы прежних победителей уже украшают территорию завода, очень скоро и новые рисунки из «Молочных историй» также займут свое почетное место.

Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в этом конкурсе, а также родителям, педагогам и воспитателям, которые им помогали.

Празднику все были рады Фото: ОАО "Молоко"

Еще раз напоминаем имена победителей конкурса!

Лидеры голосования из Красноярского края:

1 место - Максим Гутник (260 голосов);

2 место - Савелий Орел (203 голоса);

3 место - Любовь Жиденева (192 голоса).

Дарья Моздеш

Матвей Панов

Полина Бархатова

Анастасия Комарова

Иван Марфенок

Лилия Шестакова

Пелагея Ефимова

Максим Гутник из Красноярска стал лидером голосования Фото: личный архив

Победители в номинации «Выбор редакции» медиагруппы «Комсомольская правда»:

Коля Ярмоялан

Мария Бербушенко

Давид Духович

Настя Кудинова

Лев Аносов

Победители в номинации «Выбор партнера» от ОАО «Молоко»:

Анна Шишкина

Тимофей Смальников

Анна Буракова

Ева Осеева

Ульяна Раевская

Юлия Сольникова

Дарина Чиркова

Лидеры голосования из Минусинского района:

1 место - Маша Благодарова (227 голосов);

2 место - Иван Громов (77 голосов);

3 место - Тимофей Сарсадский (55 голосов)

Макар Сарсадский

Дарья Беляева

Анна Фалеева

Анна Кухарева

Алина Тамонина

Марина Власова

Анастасия Тамонина

Маша Благодарова заняла 1 место в Минусинском районе Фото: личный архив

Победители в номинации «Выбор редакции» медиагруппы «Комсомольская правда»:

Сергей Иванов

Виктория Ивахова

Ангелина Казанцева

Данил Крашенинин

Карина Расулова

Победители в номинации «Выбор партнера» от ОАО «Молоко»:

Полина Полунина

Диана Артемова

Злата Степочкина

Настя Мельникова

Виктория Вострикова

Даша Базуева

Вероника Федоренко

Дарья Юлина

Анна Банникова

София Макушкина

Михаил Павлюков

Юля Бормотова

Виктория Юлина

Артем Жаравин

Семен Санников

Лидеры голосования из Республики Хакасия:

1 место - Елизавета Лалетина (95 голосов);

2 место - Владислав Тогочаков (92 голоса);

3 место - Маргарита Королева (71 голос).

Таисия Сульберекова

Валерия Субботина

Эвелина Гаврик

Екатерина Букина

Таисия Шахворостова

Алина Бондаренко

Савелий Бондаренко

Рисунок Елизаветы Лалетиной занял 1 место в Республике Хакасия Фото: личный архив

Победители номинации «Выбор редакции» медиагруппы «Комсомольская правда»:

Анастасия Асадова

Виктория Озерова

Егор Артемьев

Егор Михайлов

Тимир Чебодаев

Победители в номинации «Выбор партнера» от ОАО «Молоко»:

Екатерина Букина

Казноделов Глеб

Маргарита Чебодаева

И приз симпатий от ОАО «Молоко» получили еще четыре участника, которым вручили дополнительные сертификаты в магазин «Детский мир»:

Ксения Кириллова

Арсений Ластовецкий

Ульяна Марченко

Артем Прашковский

Скачать диплом об участии и посмотреть на работы участников можно по ссылке.