Туву разнес ураганный ветер скоростью 38 метров в секунду

Фото: ЧП Тува

Ураганный ветер обрушился на Туву 5 июня. Порывы составляли 38 метров в секунду (штормовым считается уже от 25). Врио республики Владислав Ховалыг призвал жителей Тувы как можно меньше появляться на улице:

- Прошу вас оставаться дома, детей и стариков на улицу не выпускать. Местным администрациям поручаю по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии

И если пострадавших среди людей не было, то машины, дома и прочая инфраструктура ощутимо пострадали. Все местные экстренные службы были приведены в режим повышенной готовности. Однако от масштабных разрушений это не спасло.

В соцсетях жители Тувы делились последствиями урагана. Где-то снесло крыши, были разрушены линии электропередач, деревья падали на автомобили.

В больнице Шагонара ветер выбил оконное стекло и вырвал с корнем рамы.

Фото: соцсети

Вместе с ураганным ветром на республику также обрушились ливни, а местами даже град, который также поспособствовал разрушениям. Ближе к вечеру ветер «стих» до 25 метров в секунду.

Бороться последствиями разрушений начали на следующий день – 6 июня. Коммунальщики сутки убирали поваленные деревья, устанавливали дорожные знаки и восстанавливали электроопоры.

Местные жители в соцсетях жаловались, что сообщение о приближающейся стихии не получали, а также на отсутствие света:

- Когда не надо – предупреждать не забывают, а сейчас почему-то забыли, - пишет кызылец;

- А где свет? 2 дня без света. Дежурные службы вообще телефоны не берут.

Фото: ЧП Тува

Разборы завалов идут и в понедельник. А восстанавливать шифер на домах и ставить новые окна, будут еще долго.