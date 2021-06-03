Хватай пароход – неси на берег: со «Святителя Николая» эвакуируют экспонаты, чтобы не утонули

Со «Святителя Николая» эвакуируют экспонаты, чтобы не утонули Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда вода в Енисее начала прибывать, с каждым днем все больше и больше, сотрудники Красноярского краеведческого музея забеспокоились. Нет, здание самого музея в виде древнеегипетского храма стоит на высоте, в полной безопасности. А филиал музея – пароход «Св.Николай» - пришвартованный у набережной, нужно спасать. Во время последнего крупного наводнения в 2006 году из парохода эвакуировали из него все экспонаты. И вот история повторяется.

Фото Красноярского краеведческого музея

По словам директора музея Валентины Ярошевской, когда получили прогнозы и рекомендации службы ГО и ЧС города, по согласованию с министерством культуры Красноярского края начали разбирать экспозиции, размещенные на пароходе. Все аккуратно упаковали в контейнеры. Что-то увезли в запасники на улицу Калинина, что-то в хранилище главного корпуса. Когда паводок завершится и вода уйдет, все экспонаты вернутся на место.

Уровень воды в Енисее повышается с каждым днем Фото: Мария ЛЕНЦ

Сам пароход установлен в доке на набережной, на специальной площадке. И больше не способен держаться на плаву. Как-никак, «старичку» уже 136 лет. Судьба ему выпала интересная, насыщенная. Другие его собратья давным-давно, в прошлом веке, распилены на металлолом и переплавлены. А «Святитель Николай» превратился в музей и определен на вечную стоянку в Красноярске.

Пароход установлен на специальной площадке Фото: Мария ЛЕНЦ

Построили пароход в 1986 году (по другим данным в 1887 году) в Тюмени по заказу богатого сибирского промышленника Александра Сибирякова. Для своего времени он был передовым образцом техники: мощность паровой машины достигала 140 – 160 лошадиных сил, скорость 4 узла (1,852 км/ч), а обслуживала пароход команда из 12 человек. Самое быстроходное судно на Енисее.

На каждом судне должен быть капитан Фото: Мария ЛЕНЦ

«Святитель Николай» (после 1917 года – просто «Николай») служил верой и правдой по своему прямому назначению до 1927 года, затем его переоборудовали в нефтеналивную баржу, а в 1960-м году отправили на кладбище кораблей. Но спустя десять лет вспомнили. И для парохода началась новая жизнь благодаря одному известному всем пассажиру: 30 апреля 1897 года Владимир Ленин отправился на нем в Минусинск, к месту своей ссылки. Так что пароход восстановили как раз к столетнему юбилею Ильича, превратив его в музей.

Сотрудники музея аккуратно упаковывают экспонаты. Фото Красноярского краеведческого музея

И еще один важный факт, о котором в советское время предпочитали не вспоминать. На «Святителе Николае» 1 июля 1891 года, возвращаясь из путешествия на Восток, совершил краткую поездку цесаревич Николай Романов, будущий последний император России Николай II. В наше время на средней и нижней палубе развернута экспозиция под названием «Романовы и Енисейская губерния». Как только большая вода уйдет, музей экспонаты вернутся на свои места.

Нужно отключить оборудование. Фото Красноярского краеведческого музея