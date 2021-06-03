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Общество3 июня 2021 5:10

Хватай пароход – неси на берег: со «Святителя Николая» эвакуируют экспонаты, чтобы не утонули

В Красноярске Енисей затопил набережную и угрожает судну, на котором путешествовали Ленин и Николай II
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Со «Святителя Николая» эвакуируют экспонаты, чтобы не утонули

Со «Святителя Николая» эвакуируют экспонаты, чтобы не утонули

Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда вода в Енисее начала прибывать, с каждым днем все больше и больше, сотрудники Красноярского краеведческого музея забеспокоились. Нет, здание самого музея в виде древнеегипетского храма стоит на высоте, в полной безопасности. А филиал музея – пароход «Св.Николай» - пришвартованный у набережной, нужно спасать. Во время последнего крупного наводнения в 2006 году из парохода эвакуировали из него все экспонаты. И вот история повторяется.

Фото Красноярского краеведческого музея

Фото Красноярского краеведческого музея

По словам директора музея Валентины Ярошевской, когда получили прогнозы и рекомендации службы ГО и ЧС города, по согласованию с министерством культуры Красноярского края начали разбирать экспозиции, размещенные на пароходе. Все аккуратно упаковали в контейнеры. Что-то увезли в запасники на улицу Калинина, что-то в хранилище главного корпуса. Когда паводок завершится и вода уйдет, все экспонаты вернутся на место.

Уровень воды в Енисее повышается с каждым днем

Уровень воды в Енисее повышается с каждым днем

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сам пароход установлен в доке на набережной, на специальной площадке. И больше не способен держаться на плаву. Как-никак, «старичку» уже 136 лет. Судьба ему выпала интересная, насыщенная. Другие его собратья давным-давно, в прошлом веке, распилены на металлолом и переплавлены. А «Святитель Николай» превратился в музей и определен на вечную стоянку в Красноярске.

Пароход установлен на специальной площадке

Пароход установлен на специальной площадке

Фото: Мария ЛЕНЦ

Построили пароход в 1986 году (по другим данным в 1887 году) в Тюмени по заказу богатого сибирского промышленника Александра Сибирякова. Для своего времени он был передовым образцом техники: мощность паровой машины достигала 140 – 160 лошадиных сил, скорость 4 узла (1,852 км/ч), а обслуживала пароход команда из 12 человек. Самое быстроходное судно на Енисее.

На каждом судне должен быть капитан

На каждом судне должен быть капитан

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Святитель Николай» (после 1917 года – просто «Николай») служил верой и правдой по своему прямому назначению до 1927 года, затем его переоборудовали в нефтеналивную баржу, а в 1960-м году отправили на кладбище кораблей. Но спустя десять лет вспомнили. И для парохода началась новая жизнь благодаря одному известному всем пассажиру: 30 апреля 1897 года Владимир Ленин отправился на нем в Минусинск, к месту своей ссылки. Так что пароход восстановили как раз к столетнему юбилею Ильича, превратив его в музей.

Сотрудники музея аккуратно упаковывают экспонаты. Фото Красноярского краеведческого музея

Сотрудники музея аккуратно упаковывают экспонаты. Фото Красноярского краеведческого музея

И еще один важный факт, о котором в советское время предпочитали не вспоминать. На «Святителе Николае» 1 июля 1891 года, возвращаясь из путешествия на Восток, совершил краткую поездку цесаревич Николай Романов, будущий последний император России Николай II. В наше время на средней и нижней палубе развернута экспозиция под названием «Романовы и Енисейская губерния». Как только большая вода уйдет, музей экспонаты вернутся на свои места.

Нужно отключить оборудование. Фото Красноярского краеведческого музея

Нужно отключить оборудование. Фото Красноярского краеведческого музея

Фото Красноярского краеведческого музея

Фото Красноярского краеведческого музея

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