Красноярских детей поздравляют самые добрые медведи. Фото: пресс-служба "Единой России"

Первый день лета – это не только традиционный праздник для детей, но и повод нам, взрослым, окружить их заботой и порадовать тех, кто в силу жизненных обстоятельств в чем-то ограничен или оказался в трудной жизненной ситуации.

Для детей устроили массовый квест. Фото: пресс-служба "Единой России"

Настоящим подарком для постояльцев кризисного центра «Дом матери» стало приглашение от регионального отделения партии в парк флоры и фауны «Роев ручей». В этом центре живут женщины с детьми, которые подверглись насилию. Благотворительный фонд «Поддержка» также привез сюда своих подопечных – ребят из социально неблагополучный семей. Итого собрались почти 220 человек.

Хорошая погода, не правда ли, ребята?! Фото: пресс-служба "Единой России"

- Мы стараемся не подвести детей и их родителей, сделать этот день поистине незабываемым. Очень здорово, что сегодня наши коллеги и единомышленники из «Единой России» помогли организовать праздничное мероприятие для детишек из незащищенных семей, из многодетных семей, для тех, кому эти праздники действительно нужны и важны, - поделился мнением директор зоопарка Алексей Горбань.

Добрый доктор Владимир Фокин принес подарки в социальный центр. Фото: пресс-служба "Единой России"

Попали в центр события и юные посетители детской поликлиники в Свердловском районе – там большой белый мишка дарил настольные игры и фотографировался с ними. А главный врач 20-й городской больницы Владимир Фокин, член «Единой России», побывал в гостях в социальном центре «Доверие».

Похоже, перед ребятами стоит задача определить, чьи это следы. Фото: пресс-служба "Единой России"

Секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко отметил:

- В День защиты детей все местные партийные отделения традиционно стараются навестить семьи, в которых дети болеют и в силу поставленных диагнозов обучаются на дому. Специально для этого мы подготовили небольшие подарки и сувениры, рассказывающие об истории и географии Красноярского края, постарались все сделать так, чтобы ребята почувствовали праздничное настроение и заботу со стороны взрослых.

Попали в центр события юные посетители детской поликлиники в Свердловском районе. Фото: пресс-служба "Единой России"

Остается добавить, что подобные мероприятия были организованы не только в краевом центре, но и в других городах и районах края. А как иначе – ведь поддержка материнства и детства, демографическая политика являются приоритетными направлениями для «Единой России».