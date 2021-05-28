Экология, туризм, реновация: «Норникель» презентовал Отчет об устойчивом развитии за 2020 год

«Норникель» презентовал Отчет об устойчивом развитии за 2020 год Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

«Норникель» презентовал Отчет об устойчивом развитии за 2020 год. Это 17-й по счету публичный нефинансовый отчет, который включает в себя важные события, достижения, планы и прогнозы компании на перспективу. В частности через призму ESG-управления (англ. Environmental, Social and Corporate Governance - экологическое, социальное и корпоративное управление). А также «Белую книгу» о ликвидации экологических происшествий и их последствий.

Мероприятие проводилось на интернет-платформе РБК и собрало за сутки десятки тысяч просмотров. В презентации отчета в качестве экспертов и докладчиков приняли участие топ-менеджеры «Норникеля», представители профильных федеральных министерств, региональных властей и некоммерческих общественных организаций.

Ключевые моменты

- 2020-й год войдет в историю, как очень сложный год для компании, - отметил Андрей Бугров, старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля». – Но мне приятно сообщить, что компания объявлена победителем всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2020» в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития. Кроме того, «Норникель» вошел в шорт-лист S&P Global Metal Award в номинации «Социальная политика и устойчивое развитие».

Отчет показывает, что «Норникель» удержал лидерские позиции среди горно-металлургических предприятий в области охраны труда и промышленной безопасности. Была пересмотрена система управления рисками. Коэффициент травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR) составил 0,21 на 1 миллион человеко-часов. Это рекордный показатель для компании.

По итогам 2020 года компания по-прежнему лидирует в ключевых российских и международных рейтингах самых привлекательных работодателей. Несмотря на сложный во всех отношениях 2020 год, был веден запрет на сокращение сотрудников, а заработная плата выросла почти на 11%. Сегодня средний уровень зарплаты превышает 131 тысячу рублей – это одна из самых высоких в горнодобывающей отрасли в России.

На борьбу с пандемией и поддержание стабильности в 2020 году было выделено 12 миллиардов рублей, еще 8 миллиардов запланировано на 2021 год.

Несмотря на сложности в 2020 году в компании ввели запрет на увольнение персонала и повысили заработную плату. Фото: представлено "Норникелем"

Экология

Для создания полноценной системы экологического мониторинга и обеспечения независимого внутреннего контроля над вопросами охраны окружающей среды в 2020 году были созданы департамент экологии и инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков.

В настоящее время компания реализуются несколько экологических программ. Одна из них - «Серный проект», на который планируется направить 3,6 миллиардов долларов США и снизить к 2030 году количество выбросов диоксида серы на 95% по сравнению с 2015 годом.

Станислав Селезнёв, вице-президент по экологии и промышленной безопасности:

- «Норникель» является серьезным загрязнителем по диоксиду серы. Реализуя беспрецедентный «Серный проект», мы почти в 2 раза снижаем уровень этих выбросов в России. В 2016 году компания своим решением закрыла Никелевый завод – и Норильск это ощутил. На Кольском полуострове, в поселке Никель, в декабре 2020 года закрыли плавильный цех. Этот цех постройки 30-х годов прошлого века создавал предмет для дискуссии между двумя странами – Россией и Норвегией. В 2021 году закрыли цех в Мончегорске.

К слову, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников отметил, что представленный Отчет об устойчивом развитии – это квинтэссенция той открытости, которую экологи всегда ждут от компаний:

- В стране у нас периодически происходят различные нештатные ситуации. Например, на Дальнем востоке была авария на трубопроводе. Но такой открытости, доступа к исходным данным по аварии и по тому, как ее ликвидируют, по диалогу с заинтересованными лицами мы больше ни у кого не видим.

Легендарный хоккеист, а ныне – посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов также высоко оценил проводимые компанией процессы. Он неоднократно бывал в Норильске и убедился, что планы, о которых говорили два года назад, не забыты, а реализуются полным ходом.

Эксперты отметили: такой открытости информации во время аварии на ТЭЦ-3 не было ни по одной аварии прошлого года. Фото: представлено "Норникелем"

Инвестирование в туризм

На перспективу компания планирует инвестирование трех основных направлений: экология, туризм и реновация. Об экологии, в частности, о «Серном проекте» сказано чуть выше. А что по туризму?

Сегодня туроператоры говорят: «За ваши деньги мы отправим вас хоть на Северный полюс». Арктика давно привлекает путешественников, но отсутствие инфраструктуры делает такие маршруты слишком дорогими. Будет ли построен на Таймыре «туристический хаб»?

- Год назад я взял семью, друзей – и неделю провел на плато Путорана. Туризм там экстремальный, но хаб – да, будет, - пообещал Андрей Бугров.

В развитие туризма «Норникель» планирует выделить 20 миллиардов рублей. Так, на плато Путорана появится многофункциональный комплекс «Затундра» - с комфортным проживанием, безопасными маршрутами по уникальным местам. Другой кластер появится в Мурманской области, на границе с Норвегией, он сможет принимать в порту Линахамари круизные суда.

На Таймыре будет создан туристический кластер, который также повлияет на развитие территории. Фото: Марина Пешкова

Реновация Норильска

В Арктике инфраструктура изнашивается быстро. Норильск нуждается в реновации. Этот пункт не отражен в Отчете об устойчивом развитии за 2020 год, поскольку соглашение между компанией, правительством РФ, краем и городом было подписано в феврале 2021 года. Но сказать об этом важно.

По словам Андрея Грачева, вице-президента по федеральным и региональным программам, износ жилого фонда достиг 40 %, а многие дома держатся за счет запаса прочности. Планируется построить около сотни новых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Общие вложения должны составить около 120 миллиардов рублей, из которых доля «Норникеля» - 80 миллиардов.

Когда будут сносить старые дома, куда девать мусор? Не на самолетах же его вывозить на большую землю. Для этого есть другой проект под кодовым названием «Большая уборка». Создано подразделение, которое демонтирует нежилые дома, цеха. Планируют организовать завод по переработке строительного мусора, его можно будет вновь пустить в дело и предложить, например, крупным компаниям, которые сейчас развиваются на Таймыре.

Второй год компания направляет на изучение экологии Таймыра научное сообщество. Фото: представлено "Норникелем"

Взаимоотношения с коренными малочисленными народами севера

- Мне повезло, что я познакомился с Григорием Ледковым, мы нашли общий язык и обсудили ряд вопросов, - отметил Андрей Грачев. – Компания подкорректировала свою политику на территории. Если раньше мы предлагали свои условия коренным народам, то сейчас поступили по-другому. Мы проехали по поселкам и спросили у людей: «что хотите вы?». И в результате появилась новая программа поддержки КМНС.

Комплексный план содействия развитию коренных народов рассчитан на 5 лет. В программу вошли более 40 мероприятий. На их реализацию компания готова выделить 2 миллиарда рублей.

Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ:

- Только в нашей Арктике остались оленеводы-кочевники. К сожалению, во всем мире многообразие этнического состава превращается в музейные ценности, в шоу. А у нас в России оленеводство является видом сельского хозяйства. Традиционные ремесла, охота, животноводство дают людям занятость. Я бы хотел, пользуясь случаем, обратиться ко всем представителям бизнеса, которые планируют стать резидентами арктической зоны, чтобы они настраивалась на такой вид работы, как это делает «Норникель», и брали с него пример.

Поддержка коренных малочисленных народов севера - одна из важнейших социальных программ компании. Фото: представлено "Норникелем"

Устойчивое развитие компании – для человечества

Отчет об устойчивом развитии положительно влияет на имидж компании и поднимает ее рейтинг. Но что он дает простому человеку, как влияет на экономику и жизнь? Такой вопрос поднимался еще на Красноярском экономическом форуме, который прошел в середине апреля.

- Устойчивое развитие нужно, чтобы мы не перенапрягли планету и оставили потомкам чистый воздух, ресурсы, природу, а не горы мусора, - рассказала Светлана Ивченко, директор департамента устойчивого развития компании. - Одна из целей устойчивого развития – остановить изменение климата. Некоторые ученые считают, что мы скоро пройдем точку невозврата, когда начнутся необратимые явления в виде таяния вечной мерзлоты и повышения уровня мирового океана. Поэтому нужно вести бизнес по таким правилам, чтобы не нарушать природный баланс.

В прошлом веке об окружающей среде никто в мире не думал, потому что все ударными темпами строили, добывали, производили. Наконец, пришли к тому, что экология превратилась в проблему всего человечества. И теперь снижение нагрузки на экологию стало одним из требований к инвестиционным проектам.

По словам Светланы Ивченко, «Норникель» готов соответствовать таким требованиям и стремится к ним, перестраивает внутреннюю организацию, наращивает экспертизу в оценке рисков. В долгосрочной перспективе это станет вкладом компании в развитие зеленой экономики. А для людей устойчивое развитие - это чистый воздух, отсутствие экологических катастроф, гарантированная работа и оплата труда, социальные гарантии для себя и своих детей.