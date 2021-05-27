Дудинка вновь принимает гостей: звезды мирового спорта прилетели на Арктический чемпионат по керлингу

Предваряя состязание чемпионов, на льду арены "Таймыр" разыграли награды юные керлингисты. Фото: Arctic Curling Cup

На четыре дня Дудинка вновь приковала к себе внимание любителей спорта. С 27 по 30 мая здесь проходит Арктический кубок по керлингу (Arctic Curling Cup) в дисциплине «микс-дабл», который входит в самую престижную мировую серию World Curling Tour. На участие в нем заявились команды из шести стран – Швейцарии, Швеции, Венгрии, Эстонии, Италии и России. Организаторами турнира выступают Федерация керлинга России и ассоциация «Новая Лига» при поддержке «Норникеля» и Министерства спорта РФ.

Добавим, что впервые перед взрослыми состязаниями проходит и детский турнир Junior Arctic Cup, в котором попробовали свои силы четыре команды. Победителями стали юные спортсмены из Санкт-Петербурга, на втором месте москвичи. В непростой борьбе красноярская команда одержала верх над хозяевами состязаний, командой Таймыра.

Официальное открытие Arctic Curling Cup состоится 28 мая в 14 часов по местному времени (+4 Мск). В нем примут участие помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Организаторы сделали подарок зрителям, которым удалось достать билеты на церемонию: они пригласили выступить певицу Манижу, представлявшую Россию на Евровидении. Посмотреть все новости можно на сайте чемпионата.

Мы прилетели, можно начинать. Фото: Arctic Curling Cup

Смотрите, какие имена

Сборная России по керлингу заявила пять команд. Участники – один именитее другого: чемпионы и медалисты соревнований международных уровней. Лидеры сборной – призеры чемпионата мира 2018 года Анастасия Москалева и Александр Еремин приехали в Заполярье сразу после чемпионата мира в микст-дабле, который на днях завершился в Шотландии. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Алина Ковалева и участник плей-офф чемпионата мира 2021 года Сергей Глухов впервые выступают вместе, как команда.

Трехкратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира Кира Езех в этом сезоне перешла в дисциплину микст-дабл и сыграет с пятикратным чемпионом России Алексеем Стукальским. В турнире также примут участие победители этапа мирового тура Анна Самойлик и Михаил Васьков, чемпионка мира среди юниоров Дарья Морозова и действующий чемпион России Олег Красиков.

Не пропускают Арктические чемпионаты керлингисты из Швейцарии и Швеции. В этом году в Дудинку прилетели представители Эстонии, Италии и Венгрии. Эстонец Харри Лилл только что вернулся с чемпионата мира из Абердина и сыграет с новой партнершей Каролин Кааре. Венгрию представят самые возрастные участники турнира Ильдико Секереш и Дьёрдь Надь, им 48 и 56 лет.

Керлинг обрел популярность за Полярным кругом

Дмитрий СВИЩЕВ, президент Федерации керлинга России:

- Для Дудинки это уже юбилейное, пятое соревнование по керлингу. Когда мы впервые решили организовать здесь турнир, то не думали, что он станет настолько значимым и престижным в мире керлинга. Хочу отдельно отметить, как динамично развивается этот вид спорта в Красноярском крае: за последние годы спортивные школы региона подготовили и выпустили множество керлингистов, которые не только участвуют на чемпионатах и кубках России, но и добиваются самых высоких результатов. А воспитанники школы керлинга Таймыра (к слову, в ней сегодня занимаются более 100 человек в возрасте от 13 до 65 лет), серьезно составляют конкуренцию молодому поколению спортсменов.

Что означает Арктический турнир для небольшого городка за Полярным кругом с населением около 21 тысячи человек? Это ведь не только популяризация спорта в Дудинке. Это еще и популяризация Дудинки в мире. В прошлые годы спортсмены уезжали отсюда не только с наградами, но и с впечатлениями от Таймыра.

Город сильно изменился в последние годы: помимо ледовой арены «Таймыр» построен горнолыжный комплекс «Кайя», открылась Школа керлинга, организована Школа волонтеров, обновился гостиничный фонд, открылись новые кафе, созданы этнокультурный комплекс под открытым небом «Таймыр Моу» и художественно-этнографический комплекс «Таймырская Ойкумена». Дудинка стала интересна туристам.

Лариса ЗЕЛЬКОВА, старший вице-президент «Норникеля»:

- Мы системно поддерживаем как массовый спорт, так и спорт высоких достижений. Отрадно, что в предстоящем мероприятии Arctic Curling Cup эти две составляющие дополняют друг друга. Лучшие игроки со всего мира сразятся за престижный трофей и передавать опыт начинающим спортсменам. За последние годы Дудинка стала одной из значимых точек на карте мирового керлинга, где спортсмены чувствуют себя как дома. Этому предшествовала серьезная работа по созданию спортивной и дополнительной инфраструктуры, привлечению в регион сильнейших специалистов, по популяризации зимних видов спорта в России. Самая северная в мире ледовая арена «Таймыр» снова приглашает лучших из лучших.

Радушная Дудинка вновь принимает гостей. Фото: Arctic Curling Cup

Спорт – это пропаганда здорового образа жизни

Для «Норникеля» поддержка спортивных проектов – это не просто реализация социальной политики компании. Через спорт идет пропаганда здорового образа жизни, формирование экологического сознания, продвижение ключевых ценностей. Ежегодно «Норникель» выделяет на спорт несколько миллиардов рублей – строит объекты, проводит различные мероприятия. Проведение Арктического кубка стало возможным после того, как в Дудинке была построена в 2014 году ледовая арена «Таймыр», в ней могут заниматься до 1,5 тысячи человек в день. В этом заполярной Дудинке могут позавидовать многие города на большой земле.

В декабре 2020 года в Норильске открылся новый спортхолл «Айка», способный вместить до 1,5 спортсменом одновременно. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, это важный подарок для города, в котором суровый климат и сложные условия труда придают занятиям спортом особую значимость. Еще до открытия в различные секции записались более 120 норильских детей.

Также в северном городе проходят благотворительные матчи команды «Легенды хоккея» (куда входят профессиональные игроки) и Ночной хоккейной лиги (состоящей из работников компании «Норникеля»). А все собранные деньги, которые «Норникель» удваивает, направляются в детские спортивные школы. Компания является генеральным партнером национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». И, к слову, президент компании Владимир Потанин время от времени сам надевает коньки, берет в руки клюшку и выходит на лед, у него особое отношение к этому виду спорта.

Компания выступила генеральным партнером XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске и Международной федерации студенческого спорта (FISU), партнером Олимпийского комитета России, Ассоциации мини-футбола России и общероссийского проекта «Мини-футбол в школу - Регион Заполярье», Ночной хоккейной лиги и Федерации керлинга России. Кроме того, «Норникель» владеет профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и мини-футбольным клубом «Норильский никель».

НАША СПРАВКА

Арктический кубок по керлингу (Arctic Curling Cup) входит в самую престижную мировую серию World Curling Tour. Впервые турнир прошел в Дудинке в 2016 году. Тогда на нем выступили сильнейшие российские мужские команды. Качество покрытия в ледовом дворце и организация оказались на таком высоком уровне, что решено было пригласить на него спортсменов со всего мира.

Так, в 2017 году турнир получил статус международного. За победу в нем боролись восемь женских команд. В 2018 году соревновались смешанные пары. Первое место заняли канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин. По результатам 2019 года на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Шотландии.

К сожалению, из-за жестких ограничений и закрытых границ, связанных с COVID-19, в 2020-м году, турнир не проводился.