Поднимите мне веки! Дальнобойщик обратился за помощью к пластическому хирургу, чтобы избежать ДТП

Пластический хирург помог дальнобойщику ездить без рисков. Фото: инстаграм Гарен Гуликян. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто сказал, что пластика, в основном, прерогатива женщин? Необычный случай произошел в Красноярском крае: здесь за помощью к хирургу обратился мужчина, причем трудной и даже опасной профессии, к тому же возрастной. 58-летний Николай М.* попросил… поднять ему веки.

- Мужчина пожаловался, что опустившиеся верхние веки мешают ему отчетливо видеть, - рассказал в своем инстаграме пластический хирург Гарен Гуликян. – И, когда он за рулем, даже частично перекрывают обзор.

А он профессионал, работу потерять не хочет. В итоге решил проблему радикально: чтобы исключить риск ДТП, лег под нож специалиста.

- Пациенту была выполнена верхняя блефаропластика, - продолжает Гарен Нораирович. – Я убрал нависшую и дряблую кожу, чтобы открыть обзор, но при этом сохранил небольшое нависание верхних век, потому что без него взгляд теряет мужественные черты. А удивленные глазки мужчинам делать нельзя. Это не «по-мужски»!

В результате операции открыли обзор. Но удивленные глазки делать не стали - это не по-мужски!Фото: инстаграм Гарен Гуликян.

Вот это да, потрясающий результат, сошлись во мнении большинство пользователей: «Все очень деликатно и в меру».

Кстати, многие хвалили не только мастера, но его пациента. «Ничего себе! – восхищается одна из подписчиц. – Мой дедушка не разрешал мне даже прокалывать уши, а тут такое. Результат на фото – огонь».

ДОСЛОВНО

Гарен Гуликян

- Этот случай стал особенным не потому, что пациент мужчина, их обращается все-таки меньше, чем женщин. Пожалуй, 99% моих пациентов, приходящих на верхнюю блефаропластику, беспокоит внешний вид. Хотят убрать мешки над глазами; убрать лишнюю кожу, так как она мешает наносить косметику; сделать взгляд более выразительным или веселым. В данном случае пациента беспокоило совсем другое. Иногда показания к пластике век носит не эстетический, а функциональный характер. Как раз в данном случае нашей задачей было увеличить поля зрения.

(*имя и возраст пациента изменены – по требованию закона).