«В первый раз увидела ее спящей и поняла: моя!»: няня пришла в больницу помогать сиротам и нашла там дочку

Такой Ирина в первый раз увидела Злату. Фото: предоставлено героиней публикации.

Не ходит, не говорит, не отзывается на имя… Такой описывали трехлетнюю Злату. У малышки не было родителей, она росла в доме ребенка, откуда и попала в больницу.

- Когда зашла к ней в палату, девочка спала. Ее только перевели из реанимации. Я глянула и ахнула: Злата оказалась копией моей дочки Марьяши. Когда проснулась, мы поладили тут же, - улыбается Ирина Едигарова.

До недавнего времени 43-летняя красноярка была больничной няней. Признается: шла по зову души, чтобы помочь детям-сиротам. Но неожиданно нашла себе еще одну дочку, младшую. Причем вопреки всему – диагнозам Златы на трех страницах и всевозможным предостережениям. Свою историю Ирина рассказала «КП» - Красноярск.

«Как она там одна?»

- Мне 43 года, двое детей – сыну 17, дочери шесть. И Златику будет 4 годика. Замужем во второй раз. Мы вместе девять лет. Была предпринимателем, с сестрой держала небольшой отдел по ремонту одежды. Не так давно устроилась колористом в автосервис. До пандемии муж занимался ресторанным делом, пока временно на рабочей специальности.

Вообще семья у нас большая, дружная: мама, сестры, племянники. Один за всех и все за одного. Вместе ничего не страшно. Кстати, муж - идеальный отец, еще надежнее, чем я (смеется). Но о приемных детях мы никогда не говорили. А когда я встретила Злату – в больнице, предложил первым: «Давай заберем ребенка? Ну что она там одна?». Я думала, а он сказал обо всем вслух.

Женщина признается: в больничные няни пошла по зову сердца. Фото: предоставлено героиней публикации.

Может быть, кто-то не знает, что такое – больничная няня? Тогда поясню: когда обычного ребенка кладут на лечение, рядом с ним всегда мама, родной человек. А, если это ребенок из детдома, кто поддержит его? Здесь на помощь приходим мы, больничные няни. Мы, как мамы, ухаживаем, приласкаем, угостим, обнимем…

Таких глаз у домашних не бывает

- Мне давно хотелось помочь детям, оставшимся одним. Но я не знала, что конкретно можно сделать. А тут вдруг увидела объявление в соцсетях, фонд «Счастливые дети» ищет нянь для таких малышей. Выпал шанс – надо идти!

Насколько я понимаю, до появления программы дети-сироты до четырех лет лежали в больнице одни. Медсестры проведут необходимые манипуляции и уходят. Причем масштаб бедствия я не представляла – насколько их много, маленьких отказников…

Злата едет домой из интерната. Фото: предоставлено героиней публикации.

Знаете, эти дети очень отличаются даже внешне. Вроде есть ножки-ручки, все в порядке, а глаза… Они поражают. Кажется, пупсику девять месяцев, а взгляд – как у взрослого. Такой горький, безысходный. В нем явственно читается: ребенок совсем один, у него нет защиты, маминых добрых рук, папиного плеча. У домашних детей никогда не бывает таких глаз.

Практически у всех отказников серьезнейшая депривация (сокращение или полное лишение возможности удовлетворять потребности, физиологические или социальные – прим.ред.). Поэтому они бесконечно сосут пальцы, сами себя укачивают, многие не говорят. Но (!)если посидишь с ребенком хоть чуть-чуть, он расцветает мгновенно.

Еще мы подметили: дети «зеркалят» состояние нянь. Будет он спокойным или шебутным, станет истерить или нет, зависит именно от тебя. Мы же заменяем мам, поэтому малыши нас считывают.

Дети-невидимки

- Истории у всех разные. Запомнился один мальчик, три годика, почти четыре. Способный, энергичный, умненький. Видно, что недавно забрали из семьи. Непонятно, по какой причине. Постоянно вспоминает маму. Обучаемый, контактный. Может, в детдоме временно, у родителей трудная ситуация.

Как у него жизнь сложится, думаю до сих пор. А он без статуса. Его анкеты нигде нет, о нем никто не знает. И такие дети-невидимки живут в учреждениях ГОДАМИ! Их даже под опеку взять никто не может.

Также меня потрясли паллиативные дети. У них серьезные диагнозы, фактически доживают. Жизнь в них поддерживают, насколько возможно, и все. Когда с ними посидишь-поводишься, а потом узнаешь, что ребенка не стало, становится очень больно…

Главное в этой работе - не набить мозоль, не очерстветь душой. Таким здесь не место. К слову, родные никогда не попрекали: куда ты к чужим от своих! И муж, и дети были подготовлены. Раз выдался такой случай. Утром 31 декабря одного из детей-сирот срочно положили в больницу. И среди нас, нянь, кинули клич: кто может выйти к малышу? А у всех планы, салаты строгают. Я стала готовить своих, в основном, дочь: «Если никто не вызовется, я на Новый год уйду к ребенку». И она все поняла: «Конечно, это же малыш, у которого нет мамы и папы. Конечно, иди, ничего страшного». В конце концов, выходить не пришлось – откликнулась другая няня. Но, если нужно, я бы пошла, без вариантов.

Лепетала на тарабарском

… В моей практике няни Злата была вторым ребенком. Девочка непростая, коммуникации никакой нет, так ее описывали. Непростая и непростая, мы не выбираем. Требуется помощь – идем.

Когда я переступила порог и глянула на спящую Злату поразилась: как похожа на нашу Марьяшу! Контакт получился сразу: проснувшись, пошла на ручки, разглядывала мое лицо, трогала его ладошками. Да, не говорила, но какие умненькие были глазки. К тому же Злата четко давала понять, что ей нужно. – Хочешь кушать? Кивает. – Будешь пить? Мотает головой, как кукла (улыбается). То есть с ребенком можно общаться!

Теперь у Златы есть дом и любящая семья. Фото: предоставлено героиней публикации.

Со Златой мы - посменно с другой няней - провели трое суток. И у меня сложилось впечатление: девочку нужно забирать. Оставлять ее в учреждении неправильно. Так не должно быть.

Помню, был переломный момент, когда Злату из дома ребенка перевели в психоневрологический интернат (у нее 5 группа здоровья, таких детей называют солнечными). И мы с мужем поехали ее навещать. Очень волновалась: узнает меня или нет, ведь прошло два с половиной месяца с тех пор, как мы увиделись в первый раз.

Няня приносит, и она тут же меня узнала. Сразу же потянула руки ко мне, сразу! У меня, естественно, слезы, обняла. Она давай мне на своем тарабарском что-то рассказывать, да так эмоционально. Два часа, что длится свидание, мы друг от друга не отлеплялись! К мужу она тоже пошла моментально. Тогда он и сказал мне: «Мы что, еще одного ребенка не вырастим?!».

Диагнозы на трех листах

- В первый раз я увидела Злату в конце октября 2020 года, а забрали мы ее 24 марта 2021-го. Все, как полагается: школа приемных родителей, документы.

Но у меня было такое чувство: скорей бы, скорей! Оформление бумаг длилось три месяца, время казалось резиновым, еле тянулось. Но, в принципе, все было несложно.

Повторюсь: у ребенка пятая группа здоровья, инвалидность. Она с особенностями развития. Есть врожденный порок сердца, еще неоперированный, будем с этим разбираться.

Что мы узнали? Златиной маме было 18 лет. Она из Ачинска* (данные изменены по требованию закона – прим.ред.). Когда девочке было семь месяцев, мать лишили родительских прав.

Сначала мы взяли Злату под опеку, но почти сразу подготовили все документы на удочерение. Диагнозы у нее на трех листах. Но это нас не пугает. Я изучила много материалов по теме, и они только подтвердили мои догадки. Существует даже такое понятие, как «медицина сирот». Когда дети в учреждении, диагнозы им могут ставиться недобросовестно. Почему? Гипердиагностика или наоборот – что-то недоглядели, сработал человеческий фактор. Система есть система. Поэтому когда ребенка забираешь, нужно провести полное обследование.

В нашем случае: да, девочка не разговаривает. Да, она не ходит, но все предпосылки к этому есть – абсолютно. К нам приходил реабилитолог, смотрел. Говорит, просто не было создано условий, чтобы ребенок начал ходить. А так она активно ползает, в кровати встает на коленочки. Все у нас будет, все решаемо!

Сидела чурбачком

- Уже спустя две недели дома Злата начала улыбаться. Как спящая красавица – попала в правильную среду - и все эмоции стали проявляться.

А, когда ее привезли, просто сидела чурбачком, куда посадишь. Кстати, я предполагала, что Марьяша будет хорошо относиться к сестренке, но чтобы так! Целует во все места, что ей на глаза попадутся, укладывает спать сама. Злата знай хохочет! А как малышка реагирует на папу! Если мама – это дисциплина, отец - один сплошной праздник. Увидит его – рот до ушей, потому что сейчас будет веселье.

Сложность, конечно, в том, что она не говорит. Но вовсю начала проявлять характер: что не понравится, мигом дает об этом знать. Уже начала произносить слоги. Я ее прошу: «скажи мА-ма!», отец: «скажи па-па!», моя мама: «скажи ба-ба!». И тут Марьяша: «Ну чему вы ребенка учите? Пусть скажет Ма-ся (это мы ее так дома зовем)».

Ирину поразило, как малышка похожа на ее дочку Марьяну. Фото: предоставлено героиней публикации.

Пока Злата просто повторяет. Но недавно был случай, мы пришли на обследование в клинику – к офтальмологу. И только порог переступили, я ее посадила на лавочку: «Доча, посиди, сейчас бахилы надену». Видно было, ей стало страшно, давай плакать, тянуться ко мне. Я взяла на ручки, говорю: «Доча, ну ты что! Не плачь, мама тебя не оставит. Чего ты боишься?». И тут она два раза четко сказала: «Ма-ма, ма-ма!» Это было на эмоциях, тем не менее от страха она позвала меня.

Раньше дочка не отзывалась на свое имя, не знала его. Зовешь, а она не реагирует. Теперь начала обращать внимание, прислушиваться – мы над этим работаем.

Есть и слух, и зычный голос

- Еще одно совпадение: у Златы и Марьяши дни рождения в июне, почти рядом. Младшей можно подарить барабан (смеется). Любит стучать ложкой по столу.

Она раньше не играла, а дома заинтересовалась игрушками. Особенно ей интересны те, что издают звуки. Вообще у Златы есть дар – хорошо умеет подражать звукам. Ее самым любимым развлечением в доме ребенка было прикладывать пальчики ко рту и издавать звуки. Могла выводить разные мелодии, ей одной знакомые. Сейчас такого стало гораздо меньше, ей есть, чем заняться. Но петь ребенка можно научить однозначно, слух есть. Да и голос оооочень зычный.

К слову, мы живем в городской квартире, а еще держим дом в деревне. Как Злата полюбила туда ездить на машине! Мы заранее купили детское кресло. Усадили ее - в самый первый раз. Какая она была довольная: головой крутила, все разглядывала. А я ей до этого раза три машину показывала – «р-р-р», изображая, как рычит мотор. И тут говорю: «Так, Злата, одеваемся, едем гулять». А она мне сама в ответ – «Р-р-р!», сразу сообразила, что покатается на машине!

Был еще случай. У нас в деревне во дворе есть собака. Недавно у нее родились щенки. И как раз в это время Злата начала издавать новые необычные звуки. Мы только потом поняли, дочка так реагирует на щенков! Крохи пищали, и она стала попискивать. Раздали, и перестала.

В семье кроху приняли, как родную. Фото: предоставлено героиней публикации.

P.S.

Конечно, когда мы брали ребенка, 100%-но его не знали. Но теперь я понимаю, что не ошиблась. Уверена, что дочка и заговорит и пойдет. Так что у нас все впереди.

Главное сейчас – поправить Злате здоровье. А потом, надеюсь, z снова вернусь к работе няней. И мы не исключаем, что заведем четвертого ребенка. Кого-нибудь из ребятишек, кому еще можно помочь реально – вытащить, обогреть, полюбить.

За помощь при подготовке публикации благодарим фонд «Счастливые дети» (Красноярск).