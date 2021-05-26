Бывший руководитель компании-собственника «Зимней Вишни» не сомневалась в исправности пожарных систем безопасности ТЦ

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В Кемерово, на очередном заседании в Заводском районном суде, где проходят прения по одному из уголовных дел о пожаре в ТРЦ «Зимняя Вишня», адвокат экс-главы «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой (основной собственник ТЦ «Зимняя Вишня» - прим.ред.), заявила суду, что вина её подзащитной не доказана. Татьяна Левашова просит оправдать обвиняемую.

Гособвинение вменяет Богдановой оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура попросила для бывшего руководителя 14,5 лет в колонии общего режима.

По версии следствия, Юлия Богданова была в курсе нарушений пожарной безопасности в «Зимней Вишне», в том числе о неисправной работе пожарной сигнализации, но абсолютно ничего не сделала, чтобы хоть как-то их устранить.

Несмотря на то, что представитель компании-собственника ранее частично признала свою вину, она не согласна с выдвинутыми обвинениями.

Богданова сообщила в суде, что не сомневалась в качестве пожарной безопасности, ведь при трудоустройстве в ТЦ здание уже было введено в эксплуатацию, а ей были выданы копии заключения о соответствии построенного (реконструируемого) объекта техническим регламентам и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Юлия считает, что наличие таких документов у здания говорит о том, что все соответствует нормам, а значит, вопросов к пожарной безопасности быть не должно.

Бывший руководитель «Кемеровского кондитерского комбината» поэтому и не инициировала установку системы пожаротушения, так как была уверена в том, что безопасность здания уже была обеспечена при сдаче в эксплуатацию.

Адвокат Богдановой утверждает, что подсудимая не могла знать о проблемах с пожарной системой также и потому, что она не обладает достаточными техническими знаниями для этого.

Напомним, что в среду, 12 мая, в Заводском районном суде начались прения по первому уголовному делу о трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибло 60 человек, из них 37 детей. Пострадали еще 147 человек. Судебное следствие по данному уголовному делу завершилось спустя два года.

Фигурантами первого дела стали пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, представители компании-собственника Юлия Богданова, Георгий Соболев, Надежда Судденок, работники фирмы, устанавливавшей противопожарную систему, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник Сергей Антюшин.

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