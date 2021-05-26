Сестрёнка из последних сил подтянула его к открытому балкону: трёхлетний малыш с 80% ожогами тела выжил после сильного пожара

Маленький Серёжа и его старшая сестра Катя Фото предоставлено мамой

«Если он переживет полёт, то у него будет шанс выжить. Просто верь в это» - рассказ Юлии Марченко, мамы уже 5-летнего мальчишки, получившего почти 2 года назад более 80% ожогов тела, начался именно с этой фразы. Она стала для неё знаковой, ведь в тот момент Юля поняла, что чудеса действительно случаются, и творят их совершенно реальные врачи.

Фото предоставлено мамой

15 июня 2019 года в семье жительницы Минусинска произошла большая трагедия. Загорелась квартира, в огне оказались двое её детей. В тот день Юле срочно понадобилось уехать на работу. Дома осталась старшая дочь Катюша (на тот момент девочке было 12 лет) и младший сын Серёжа (ему было около 3 лет). Через 30 минут у мамы двоих детей зазвонил телефон. Подняв трубку, она даже подумать не могла, что может услышать подобное. «У вас дома пожар, срочно приезжайте!!!».

Юля сорвалась с работы и помчалась домой, в голове крутилась всего одна мысль «лишь бы дети были целы». Она подъехала к дому одновременно с пожарными и увидела, что дочь Катя стоит на козырьке и зовёт на помощь. Серёжи рядом с ней не было.

- Пожар разошелся по квартире за несколько мгновений, весь дом заполонило дымом. Катя бегала по всем комнатам и искала Серёжу, пока могла более менее нормально дышать. Она нашла его уже без сознания, - рассказывает Юля, - Серёженька у меня довольно крупный мальчик для своих лет. На тот момент он весил около 21 килограмма, стройная 12-летняя Катюша просто физически не смогла его вынести из квартиры. Она подтянула его к открытому балкону, а сама вылезла на козырек магазина и стала звать на помощь. (семья Марченко жила на втором этаже – прим.ред.).

Пожарные поднялись в квартиру, вынесли оттуда трёхлетнего мальчишку в бессознательном состоянии и сняли с козырька магазина его сестру. Обоих немедленно передали медикам. Врачи диагностировали у Кати сильные ожоги ног, Серёже повезло куда меньше – у него пострадало 80% тела.

Фото предоставлено мамой

Ребенок оказался в реанимации, его ввели в искусственную кому.

- Врачи начали меня готовить к самому худшему, они говорили, что спасти Серёжу невозможно. Мы ждали 3 дня, чтобы мой сын вышел из шокового состояния, был вызван вертолёт из Красноярска. Когда медицинский борт прилетел, то Владимир Адамович сказал мне: «если Серёжа переживет полет, то у него будет шанс выжить. Просто верь в это». И я поверила. Всей душой поверила.

Юля рассказывает, что первые дни после произошедшего были как в тумане. Врачи взяли её с собой на борт вертолёта, а потом помогли заселиться в медицинское общежитие, чтобы быть как можно ближе к сыну. Она смогла посещать его 2 раза в день, пока 2,5 месяца малыш лежал в реанимации и месяц в ожоговом отделении.

Фото предоставлено мамой

Серёжа оказался очень стойким бойцом. Он перенес десяток операций, пересадку кожи, бесконечные перевязки, обрабатывания, уколы и множество лекарств. Малыш заново учился держать голову, сидеть, стоять, ходить и даже есть. Всё это время с ним рядом была мама и команда врачей Красноярской краевой больницы.

- Когда мой сын начал постепенно приходить в себя, то врачи очень переживали, что он надышался гарью и это как-то повлияет на его развитие. Но, к счастью, ничего такого не произошло. Команда ККБ сделала невозможное. Все эти 3,5 месяца они меня поддерживали, успокаивали и не давали мне сломаться. Нашли хорошего невролога, постоянно контролировали восстановление и искренне переживали за судьбу моего сына. Я признательная всем врачам, но особенно Мацкевичу Владимиру Адамовичу. Он дал мне надежду на спасение и вот мой Серёжа жив.

Мацкевич Владимир Фото: ККБ

Несмотря на длительную кому и болевой шок, события того дня не стёрлись из памяти уже пятилетнего мальчишки. Серёжа отчётливо помнит, что сначала ему было интересно наблюдать за огнём, а потом, когда стало тяжело дышать, то появился страх.

Сейчас у семьи Марченко всё хорошо. Серёжа ходит в детский сад, постепенно восстанавливает своё здоровье и пытается вести активный образ жизни, несмотря на все трудности реабилитации. Юле довольно сложно говорить о произошедшем без слёз, но она всеми силами держится и не даёт эмоциям взять вверх. Катюша справляется со своими страхами, оставшимися после пожара, и активно помогает маме и маленькому брату.

Впереди кареглазого и улыбчивого Серёжку ожидает еще не одна операция, но самое главное у него уже есть сейчас – это его жизнь.

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