Когда запасаться водой?

В 2020 году из-за COVID-19 отменили остановку водозаборов с масштабными отключениями холодной воды – это случилось впервые в истории города. Нестандартная ситуация требовала нестандартных решений, и они были приняты. Отключали точечно и предупредили: в следующем, 2021 году, к отключениям придется вернуться.

Администрация Красноярска согласовала компании «КрасКом» график остановки водозаборных сооружений для подготовки к новому отопительному сезону. Но уже сейчас есть приятные для горожан новости: специалистам компании удается ускорить работы и не оставлять красноярцев без воды.

Планов на миллиард

В 2021 году в бюджете КрасКома на капремонт действующих и строительство новых коммунальных объектов заложено более одного миллиарда рублей.

За лето нужно успеть установить на водозаборных сооружениях, водопроводных и канализационных сетях 83 новых задвижки диаметром от 100 до 800 мм.

- Кроме ремонта электрической части во время остановки водозаборов осушим резервуары чистой воды, чтобы заменить фильтры, восстановить герметичность и провести обеззараживание, а также отремонтируем оборудование хлораторных станций, которые работают без перерыва с 2019 года, - поясняет генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Напомним, что КрасКом третье предприятие в Красноярске по количеству потребляемой электроэнергии после КрАЗа и железной дороги. В 2020 году только на подъем и доставку красноярцам воды было потрачено более 100 млн. кВт*час электрической энергии. Без риска для жизни электриков выполнить самый трудоемкий и ответственный этап подготовки коммунальных систем к зиме — ремонт электротехнического и высоковольтного оборудования — можно только полностью его обесточив. Следовательно, без отключений это сделать невозможно.

Опережая график

Планируя остановку водозаборов, в «КрасКоме» понимают, холодная вода – это жизненно важный ресурс, от которого зависит здоровье и комфортные условия проживания красноярцев, поэтому специалисты предприятия стараются выполнить весь объем работ максимально оперативно, а главное без ущерба для качества подготовки к новому осенне-зимнему периоду объектов питьевого водоснабжения.

Ремонтные работы этого года начались с хороших новостей: КрасКом досрочно выполнил запланированные работы по подготовке к зиме оборудования водозабора острова Посадного. В частности, слесари компании досрочно завершили монтаж обратного клапана диаметром 500 мм, который защитит насосы и трубопроводы от перепадов давления, когда в ночное время резко падает потребление холодной воды.

Быстро проведенный ремонт означает, что полная остановка водозабора на Посадном больше не требуется и отключения холодной воды 29-го мая в Центральном районе Красноярска будут локальными, только в местах установки новых задвижек и ремонта водопроводных колодцев на сетях водоснабжения.

В центральной части города, а также на самом водозаборе заменят 11 отслуживших свой срок задвижек, и потому 29-го мая с 09:00 до 20:00 часов будет приостановлено холодное водоснабжение в 13 многоквартирных домах, 4 образовательных учреждениях и на нескольких улицах частного сектора в старой Покровке. Не будет работать речной фонтан КрасКома у острова Посадного.

Для безопасного проведения ремонта возможно ограничение движения транспорта по адресам:

• ул. Конституции СССР, 7;

• ул. Зои Космодемьянской, 17б.

В этот день нужно запастись холодной водой жителям домов по адресам:

• ул. Конституции СССР, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27;

• ул. Парижской Коммуны, 39, 39а, 41, 44, 46а;

• ул. Сурикова, 54а;

• ул. Ленина, 22, 24;

• ул. Качинская, 38;

• ул. Зои Космодемьянской, 17 – 59, 50 – 90;

• ул. 5-я Линейная, 1 – 15, 2 – 18;

• ул. 6-я Линейная, 1 – 43, 2 – 44;

• ул. Дальневосточная, 111 – 169, 54 – 90;

• ул. 7-я Линейная, 1 – 19, 2 – 20;

• ул. Водянникова, 1 – 99, 2 – 56;

• ул. Иртышская, 1 – 19, 2, 2а;

• ул. 1-я Продольная, 1 – 35, 2 – 30;

• ул. 2-я Продольная, 1 – 35, 2 – 30;

• ул. 3-я Продольная, 1 – 39, 2 – 38;

• ул. 4-я Продольная, 19 – 77, 28 – 74;

• ул. 5-я Продольная, 15 – 61, 16 – 62;

• ул. 6-я Продольная, 1 – 61, 16 – 62;

• ул. 7-я Продольная, 3 – 51, 26 – 72;

• ул. 3-я Дальневосточная, 1 – 41, 2 – 50;

• ул. Березина, 71 – 117, 116 – 154, 154а, 154/1;

• ул. Любы Шевцовой, 45;

• ул. 1-я Крутогорская; ул. 2-я Крутогорская; ул. Сахарова; ул. Кабульская; ул. Кандагарская; ул. Николая Донского; ул. Шинданская.

КОНКРЕТНО

График остановки водозаборных сооружений Красноярска

о. «Отдыха»

Свердловский и часть Кировского района (пр. Красноярский рабочий до ул. Затонской, мкр. Первомайский и п. Водники)

18 июня, 23-00 час. - 20 июня, 23-00 час.

о.«Нижне –Атамановский»

Ленинский и часть Кировского района (пр. Красноярский рабочий от ул. Затонской); коттеджи на ул. Побежимова и ул. Вавилова; п. Березовка.

02 июля, 23-00 час. - 04 июля, 23-00 час.

о. «Татышев»

Советский (за исключением ул. Подзолкова, ул. Дудинской, нечетной стороны ул. Спандаряна, ул.Партизана Железняка, 4а-8а; ул. Соревнований, 20), а также деревни Бадалык и Сухая Балка, п. Нанжуль и часть Центрального района: ул. 3-я Полярная; нечетная сторона ул. Шахтеров, 17–61; ул. Полярная, 4–17; ул. Березина, 11–17 и 80–82; ул. Туруханская, 14–24 и 39–57; ул. Мартынова, 6 и 6, стр. 2.

30 июля, 23-00 час - 01 августа, 23-00 час.

о.«Казачий» «Гремячий Лог»

Октябрьский и часть Железнодорожного (до железной дороги, ул. Озерная, Северо-Енисейская, ул. Маерчака, ул. Калинина) п.СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Нова Лэнд.

13 августа, 23-00 час. - 15 августа, 23-00 час.

Внимание!

Информацию о каждом предстоящем отключении холодной воды красноярцы могут узнавать на сайте КрасКома в разделе «График отключений».

Жителям рекомендуется, уезжая на выходные из города, закрыть краны, чтобы не затопить соседей, а тем, кто остается дома, набрать необходимый запас питьевой воды. В социально-значимые учреждения будет организован подвоз холодной воды. Телефон центральной диспетчерской службы «КрасКома»: 211-39-63.