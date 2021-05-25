«Остались только туловище и одна рука» - травмы на железной дороге отнимают здоровье и даже жизнь

Красный сигнал светофора на улице останавливает пешеходов, а на железной дороге, где в тысячу раз опаснее, люди игнорируют предупреждение. Фото: Мария ЛЕНЦ

Правила просты, осталось научиться их соблюдать, и почему это нужно делать обязательно, сегодня расскажут врач-травматолог, психолог и специалист по охране труда.

Железнодорожные пути проходят через весь Красноярск, в городской черте 6 крупных станций и 18 платформ электрички. И это, напомним, Транссибирская магистраль, где поезда идут с интервалом в 5-10 минут.

Казалось бы, многотонная махина должна пугать своей непреодолимой силой, однако нарушителей все равно полно. Люди предпочитают перебегать пути с риском для жизни даже там, где созданы идеальные условия для их перехода – есть виадук или установлен светофор. Мы решили, что в очередной раз напомнить правила безопасного поведения на железной дороге, – это мало. Мы хотим разобраться, почему их нельзя нарушать. Возможно, страшные цифры и факты заставят горожан задуматься.

Фотокорреспондент «Комсомольской правды» Мария Ленц провела на станции Злобино всего полчаса. И за это время стала свидетелем множества нарушений правил безопасности. Красноярцы даже через составы перебираются, хотя есть и виадук, и переход. Фото: Мария ЛЕНЦ

Почему нельзя приближаться к путям и поездам?

Основная причина трагедий – нарушение правил безопасности при переходе или нахождении на железнодорожных путях.

Нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, при переходе через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда; запрещается ходить по путям, подлезать под вагоны: поезд может тронуться в любой момент!

Кажется, ничего сложного. Но каждый думает, что он сильный, умный, ловкий и сможет принять правильное решение.

Почему это совсем не так, объясняет специалист по управлению персоналом Красноярского центра организации работы железнодорожных станций, психолог Надежда Бугаева:

- Человек быстро принимает решения в привычной ситуации, его движения часто автоматические. В незнакомой ситуации, особенно в экстремальной, он может впасть в ступор, растеряться, действовать неправильно. Никто до конца не знает особенностей своей психики, не знает, как поведет себя в случае реальной опасности. И испытывать свои возможности на железной дороге не стоит, это всегда заканчивается трагедией. Добавлю, что время реакции увеличивается, если человек устал или находится под воздействием алкоголя, различных веществ, в том числе и некоторых медикаментов. Тогда на принятие правильного решения ему нужно гораздо больше времени.

Опасен не только поезд, но и его воздушный поток, который затягивает человека в воронку и бросает под колеса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подтверждает заключение психолога и статистика: большинство пострадавших на железной дороге – мужчины в возрасте 35-50 лет, то есть сильные и умные!

Пожилые люди в большинстве своем критично оценивают свои физические возможности и предпочитают не рисковать.

- Если человек знает свои слабые места, например, плохо видит в сумерках, он будет избегать таких ситуаций, - говорит Надежда Бугаева.

Кроме того, пешеходам надо знать особенности движения поезда. Об этом рассказывает Мария Гантимурова, специалист по охране труда Красноярской дистанции пути:

- Из-за высоких скоростей движения возле состава образуется сильный воздушный поток, который сбивает с ног и затягивает под колеса. Он действует в пределах пяти-шести метров. В прошлом году такой случай произошел на станции Белые Росы: два подростка оказались между составами, и одного затянуло под поезд. В таких случаях нужно лечь на землю и не шевелиться.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Даже если машинист вас видит, он не может остановить состав мгновенно. В одну секунду поезд проходит 25 метров, для остановки ему нужно минимум 600-700 метров, а это шесть футбольных полей! В темноте машинист видит примерно 200 метров, но это расстояние зависит от профиля пути, от прожектора, от огней в зоне железной дороги, от погоды. Остановить поезд он уже не успеет.

25 тысяч вольт – это мгновенная смерть

Одно из важнейших правил безопасности - запрет забираться на вагоны, опоры, мосты: в этом случае вы приближаетесь к контактной сети напряжением 25 тысяч вольт. Выжить невозможно!

Каскадеры бегают по крышам вагонов только в кино. В жизни это мгновенная смерть.

Уточним, в европейской части нашей страны используется постоянный ток, там еще могут быть шансы на выживание. На железных дорогах Сибири используется переменный ток – он шансов не дает.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Таких пострадавших порой даже не доставляют в больницу: смысла уже нет, - говорит врач-травматолог дорожной больницы Михаил Екимов. – Другие травмы на железной дороге приравниваются к подрыву на мине. Примерно 60% пострадавших гибнут на месте. Остальные получают тяжелейшие повреждения, как правило, это ампутация конечностей, черепно-мозговые травмы, которые могут сопровождаться потерей слуха, зрения. Однажды был случай, когда у пострадавшего остались только туловище и одна рука. Я работаю с 1989 года, насмотрелся. Не знаю ни одного человека, который после травмы на железной дороге вернулся к прежней жизни. Надо понимать, что этого не будет уже никогда, здоровье потеряно. И еще одна особенность таких травм – большая потеря крови. На спасение жизни есть всего несколько минут. Если никого рядом не окажется, то шансов тоже нет.

Долой наушники, телефоны и капюшоны!

Находясь на железной дороге, не пользуйтесь наушниками, не разговаривайте по мобильному телефону – вы не услышите приближающийся поезд. Это особенно часто делают подростки. Мешает и капюшон – он сужает зону видимости. Мешает и ветер – он уносит звук. И еще одна деталь: чем тише поезд, тем выше его скорость!

- Самые опасные места в Красноярске – станция Красноярск - главный, Путепровод, участок от станции Енисей до Злобино и Красноярск-Северный, - предупреждает Мария Гантимурова. – Каждый год в среднем здесь больше 20 пострадавших. Да, их становится меньше. Профилактика, устройство переходов, установка светофоров дают результат. Но мы бы хотели полностью исключить травматизм.

Дети копируют взрослых

Железная дорога – не место для детских игр, дети вообще не должны находиться здесь без сопровождения взрослых!

- У детей недостаточно опыта, их картина мира только формируется. Вспомните, как они постепенно запоминают, что утюг – горячий, нож – острый, собака может укусить - все это объясняют им родители, и дети их понимают и запоминают. Точно так же нужно объяснить и правила безопасности на железной дороге, - говорит Надежда Бугаева. – Как только ребенок первый раз увидит поезд, он сразу про него спросит, и надо объяснить, что это такое, как себя вести, и повторять эти правила постоянно. И особого внимания требуют подростки, у них появляется желание испытывать свои возможности. Ради эффектного селфи на фоне приближающегося поезда они готовы рисковать своей жизнью. Подростки любят ходить по лезвию ножа, и родителям нужно в этот период проявить особое внимание к своему ребенку.

Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, кто внимателен и осторожен, дисциплинирован в опасной зоне. Правила просты, надо просто их выполнять.

КСТАТИ

С 3 мая по 3 июня на Красноярской железной дороге проходит месячник по детской безопасности. Взрослые, напомните детям еще раз, что железная дорога – не место для игр.

КОНКРЕТНО

Цифры говорят сами за себя: большинство нарушителей погибает.