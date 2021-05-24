В Якутии нашли первые фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

Фото: правительство РЯ

В Алданском районе, Республика Якутия, найдены сразу два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2». Одна часть створок головного обтекателя уже подготовлена для утилизации на космодроме «Восточном». Как сообщают на сайте регионального правительства, фрагмент ракеты распилен и эвакуирован в специальном контейнере в Алдан.

Работы по поиску частей космического летательного аппарата ведется в Якутии с 19 мая. В Алданском и Кобяйском районах республики проводятся предпусковые работы, совмещенные с поиском и эвакуацией отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2». Запуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту был запущен с космодрома «Восточный» еще 26 апреля, но до сих пор определенные фрагменты ракеты не были найдены.

- В соответствии с программой мониторинга районов падения, представителями Алданского комитета государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) совместно со специалистами ФГУ ЦАС «Хабаровский» отобраны пробы природных сред под обнаруженными фрагментами и на удалении от них. Радиационный фон на местах обнаружения фрагментов находится на уровне ниже среднереспубликанских значений, - рассказали в пресс-службе правительства Якутии.

2 детали от космического аппарата обнаружила воздушно-поисковая группа во время облета Алданского района. К поискам оставшихся частей ракеты в ближайшее время привлекут специалистов ООО «ЦСТ», известной как ZALA AERO из Ижевска. Они продолжат искать фрагменты при помощи беспилотных летательных аппаратов в местах их падения.

Напомним, что следующий запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный» запланирован на 28 мая 2021 года.

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