Полицейские в Якутии спасли утопающего Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии полицейские спасли утопающего мужчину. По предварительной информации, сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте спасли утопающего патрулировали территорию Якутского речного порта. Старший сержант полиции Сергей Чупров и прапорщик полиции Николай Заровняев находились на левом берегу реки Лена, когда заметили, как по причалу к воде идет мужчина.

Полицейские окликнули незнакомца, он не отреагировал. Тогда сотрудники проследовали к причалу, а когда подбежали, увидели, что человек уже в воде и его затягивает под лед. Несмотря на плюсовую температуру воздуха, река Лена еще покрыта тонкой коркой льда.

Один из полицейских – Сергей Чупров, рискуя своей жизнью прыгнул в воду. Вместе с напарником вытащили на берег утопающего, находившегося без сознания, оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Пострадавшего - 61-летнего гражданина, госпитализировали.

- За мужество, отвагу и профессионализм, проявленные при спасении человека, сотрудники полиции Сергей Чупров и Николай Заровняев будут представлены к ведомственным наградам», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.