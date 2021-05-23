На грядущей рабочей неделе в Красноярске потеплеет до +23 градусов, и пойдут дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, по данным гидрометцентра, в понедельник 24 мая в Красноярске потеплеет до +23 градусов. При этом ожидается облачность с прояснения, а также обильные дожди и сильный ветер. Порывы составят около 4 метров в секунду. Ночью же потеплеет до +10 градусов, а осадки закончатся. Ветер же не стихнет и останется на том же уровне. Атмосферное давление – 734-735 мм рт.ст.

Во вторник солнце окончательно скроется, а температура слегка опустится – до +21 градуса. Пройдет небольшой дождь. Ожидается неприятный северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Ночью осадки продолжатся, и похолодает до +9 градусов. Атмосферное давление – 735 мм рт.ст.

В среду днем будет около +22 градусов и снова пройдет дождь, а небо будет затянуто тучами. Зато стихнет ветер, синоптики обещают практически штиль. Ночью температура опустится до +8 градусов, возможны осадки. Атмосферное давление – 725-729 мм рт.ст.

В четверг днем будет тепло – до +23 градусов. Но вновь не обойдется без дождей. Ветер поднимется до 4 метров в секунду, а не будет хмурым. Ночью будет около +9 градусов и без осадков. Ветер стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление – 734 мм рт.ст.

В пятницу, наконец, выглянет солнце и будет сухо. Однако дневная температура опустится до +17 градусов. Ветра не будет весь день. Ночью ожидается около +9 градусов и без осадков. Атмосферное давление – около 738 мм рт.ст.