«Низкий поклон!»: компания «Красфан» поздравила ветеранов войны с Днем Победы

Стремительно уходят от нас те, кто видел суровое лицо войны своими глазами. С каждым годом число всех, кто причастен ко Дню Великой Победы, уменьшается в геометрической прогрессии. Поэтому земляки стараются как можно больше и чаще радовать оставшихся в строю ветеранов.

Ежегодное внимание

Сотрудники фанерного комбината «Красфан» ежегодно с радостью участвуют в поздравлении ветеранов. В этом году к 9 Мая компания предоставила продуктовые корзины. Подарочные наборы включали все необходимое – чай, кофе, крупы, различные консервы, мясные деликатесы, икру и сладости.

В Емельяновском районе подарки ветеранам вручали руководители администрации.

- С Днем Победы мы поздравляли наших дорогих ветеранов несколько раз, - рассказывает Анна Епланова, заместитель главы Емельяновского района. – 5 мая были организованы различные акции, в частности – парад под окнами. А 9 мая мы объехали ветеранов нашего района и вручили им подарки от ООО «Красфан», поблагодарили и поздравили с праздником. Конечно, их возраст дает о себе знать, здоровье у многих не позволяет даже спуститься, чтобы принять поздравления. Кто-то смотрит из окон, кто-то находится в больнице. Но мы все равно объезжаем всех, нам важно, чтобы каждый из них понимал, что он не забыт. Мы не устаем поражаться их жизнелюбию и оптимизму. В этом году наш 96-летний ветеран порадовал всех своим танцем: так лихо закружился под песни военных лет! Это было очень здорово и трепетно!

«Никто не забыт, ничто не забыто»…

В отдалённых районах и в городе Сосновоборске непосредственных участников и ветеранов войны остались единицы. Но «Красфан» не забывает всех, кто причастен. Ветераны очень тепло воспринимают поздравления. Искренне благодарят за внимание и помощь, участвуют в акциях, рассказывают истории о военных годах, о своей нелегкой жизни в послевоенной разрухе.

- Мы стараемся каждый год сделать для ветеранов и их вдов что-то приятное и полезное, поздравить их, - рассказывает Максим Замыслов, директор Фанерного комбината «Красфан». – Наши презенты – это малая толика благодарности, которую сложно выразить и высказать… Все сотрудники нашего предприятия очень трепетно относятся к этой памяти, потому что понимают: мы - последнее поколение, которое видит участников войны живыми, имеет возможность узнать историю войны не из учебников и хоть как-то отблагодарить ветеранов за мир, который они нам подарили.

КОНКРЕТНО

Фанерный комбинат «КРАСФАН» изготавливает высококачественную фанеру из хвойных и лиственных пород. Продукция «КРАСФАН» востребована по всему миру. Компания выступает инициатором и участником проекта промышленного (индустриального) парка «Сосновоборск. Технодрев — 2021», реализуемого в рамках стратегии социально-экономического развития Енисейской Сибири.