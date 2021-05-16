В Красноярске проходит весенний призыв: первых новобранцев отправили в Ужур

В Красноярске проходит весенний призыв Фото: Мария ЛЕНЦ

Стройные, подтянутые новобранцы, уже в армейском обмундировании, выстроились на плацу и приготовились отбыть в расположение воинской части. Последний штрих – медицинские маски и перчатки. Пока действуют ограничительные меры, связанные с коронавирусом, эти средства индивидуальной защиты будут обязательными. Так 13 мая состоялась первая отправка новобранцев из красноярского призывного пункта. Место назначения – город Ужур, где находится войсковая часть ракетной дивизии.

Весенний призыв – 2021 стартовал с 1 апреля. В этом сезоне в Красноярском крае планируется призвать 2 тысячи человек, родившихся в период с 1994 по 2003 годы, то есть в возрасте от 18 до 27 лет. Весенний призыв по количеству новобранцев меньше осеннего. Это связано с тем, что выпускникам школ дается возможность поступить в вузы. А если не получилось стать студентом, то осенью добро пожаловать в солдаты.

Меры по противодействию коронавирусной инфекции уже действовали в прошлом году. Начиная с призывных пунктов, где новобранцы проходят тщательный медицинский осмотр, тестирование на COVID-19, карантинные мероприятия. И потом уже отправляются в свою воинскую часть. В расположении части все необходимые меры соблюдаются. И если на гражданке многие красноярцы спорят, хотят или не хотят надевать маску, то в армии все строго: есть приказ – его нужно выполнять.

Однако, как отметил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко, на территории части военнослужащие маски не носят. Потому что там все вакцинированы. Причем добровольно, ведь заставить прививаться нельзя по закону.