Красноярские байкеры открыли мотосезон-2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские байкеры максимально торжественно открыли мотосезон-2021. Мотоциклы, выстроенные как на парад, рев моторов, брутальные парни – все это о событии, которого вероятно ждали не только владельцы «железных коней».

Байкерскую амуницию в этот день носили не только представители сильного пола Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня днем, 15 мая, «Платинум Арена» стала место притяжения для десятков горожан. Корреспондент «КП-Красноярск» сбился со счета в попытках дознаться, сколько людей побывало на мероприятии.

Любовались происходящим не только взрослые, но и дети Фото: Мария ЛЕНЦ

На глазах у изумленной публики мотоциклисты проехали на своих шикарных байках, показали класс в заездах. К слову, любовались происходящим не только взрослые, но и дети, которые приехали на открытие мотосезона на своих, еще не таких крутых, но все-таки «конях».

Открытие мотосезона-2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрители приходили на мероприятие семьями, а кто-то даже брал с собой домашних питомцев.

Байкеры на церемонии открытия проводили разные конкурсы Фото: Мария ЛЕНЦ

Заметим, что байкерскую амуницию в этот день носили не только представители сильного пола, но и хрупкие (на первый взгляд!) девушки.

После открытия мотоциклисты отправились в традиционный заезд по городу Фото: Мария ЛЕНЦ

Байкеры на церемонии открытия проводили разные конкурсы, например, кто громче газует или кто дальше проедет на самой маленькой скорости. После открытия мотоциклисты отправились в традиционный заезд по городу.