Красноярские байкеры открыли мотосезон-2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярские байкеры максимально торжественно открыли мотосезон-2021. Мотоциклы, выстроенные как на парад, рев моторов, брутальные парни – все это о событии, которого вероятно ждали не только владельцы «железных коней».
Байкерскую амуницию в этот день носили не только представители сильного пола
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сегодня днем, 15 мая, «Платинум Арена» стала место притяжения для десятков горожан. Корреспондент «КП-Красноярск» сбился со счета в попытках дознаться, сколько людей побывало на мероприятии.
Любовались происходящим не только взрослые, но и дети
Фото: Мария ЛЕНЦ
На глазах у изумленной публики мотоциклисты проехали на своих шикарных байках, показали класс в заездах. К слову, любовались происходящим не только взрослые, но и дети, которые приехали на открытие мотосезона на своих, еще не таких крутых, но все-таки «конях».
Открытие мотосезона-2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Зрители приходили на мероприятие семьями, а кто-то даже брал с собой домашних питомцев.
Байкеры на церемонии открытия проводили разные конкурсы
Фото: Мария ЛЕНЦ
Заметим, что байкерскую амуницию в этот день носили не только представители сильного пола, но и хрупкие (на первый взгляд!) девушки.
После открытия мотоциклисты отправились в традиционный заезд по городу
Фото: Мария ЛЕНЦ
Байкеры на церемонии открытия проводили разные конкурсы, например, кто громче газует или кто дальше проедет на самой маленькой скорости. После открытия мотоциклисты отправились в традиционный заезд по городу.