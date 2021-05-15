В Туве энергетики спасли кошку, застрявшую на опоре ЛЭП ФОТО аккаунт в ВКонтакте компании "Россети Сибирь" в Республике Тыва

В Туве энергетикам пришлось провести необычную спасательную операции. Помощь понадобилась кошке, которая застряла на опоре ЛЭП. О животном, попавшем в непростую ситуацию, сотрудникам компании «Россети Сибирь» сообщили жители правого берега. О том, как вызволили питомца из беды, рассказали в пресс-службе компании.

Помогали кошке ночью, чтобы доставить меньше хлопот для граждан. Для спасения животного нужно было отключить электроэнергию. Операцию энергетики начали в первом часу ночи: выписали наряд, получили допуск, отключили линию электропередачи и поднялись на вышке. Четвероногий друг заметно паниковал, пытался спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней.

Кошку благополучно спустили на землю. Как только она оказалась в безопасности, тут же убежала в неизвестном направлении. К слову, это не первая гостья, которую находят на опоре линии электропередач. В прошлом году энергетики спасли четырех котов.