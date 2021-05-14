Бил Бейбика об пол и кровать: житель Красноярского края «воспитывал» собаку, пока она не скончалась

Фото: МВД

В Красноярском крае в суд отправилось уголовное дело за жестокое обращение с животными. Как сообщает пресс-служба МВД, житель Шарыповского района напился и избил собаку, от полученных травм животное скончалось. Заявление в полицию подала хозяйка погибшего питомца.

Всё случилось в начале февраля 2021 года. Как-то вечером мужчина слегка перебрал алкогольных напитков и затеял ссору со своей возлюбленной из-за воспитания её собаки. Ему не нравилось поведение Бейбика (кличка питомца-прим.ред.), и он решил высказать это её хозяйке. Спокойно поговорить не удалось.

Вспылив во время скандала, житель Шарыповского района решил показать, как нужно воспитывать животное. Он схватил собаку и начал бить её об пол и кровать. Бейбик получил множественные травмы, от которых скончался. Его владелица вызвала полицию и написала заявление на своего возлюбленного.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье «Жесткое обращение с животными». Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд. Если мужчину посчитают виновным в убийстве собаки, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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