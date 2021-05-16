В Красноярске на рабочей неделе будет дождливо и похолодает до -1 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Яндекс. Погоды, в понедельник 17 мая днем будет максимум +14 градусов. Весь день будет пасмурно и дождливо, но безветренно. Ночью похолодает до +5 градусов. Атмосферное давление – 741-744 мм рт.ст.

Во вторник будет еще холоднее, днем воздух прогреется лишь до +10 градусов. Солнца красноярцы не увидят из-за туч, а весь день периодически будет идти дождь. Атмосферное давление – 741-744 мм рт.ст.

В среду погода изменится незначительно. Днем вновь около +10 градусов. Ветра практически не будет, максимальные порывы – до 3 метров в секунду. Погода ожидается пасмурной, осадков не ожидается. Ночь будет не по-весеннему холодной – до -1 градуса. Атмосферное давление – 738-741 мм рт.ст.

Четверг станет самым холодным днем недели. Днем температура будет колебаться в районе +6-8 градусов. Будет пасмурно, но без осадков. Ветер слабый – до 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают практически штиль и похолодание до -1 градуса. Атмосферное давление вырастет – от 741 до 744 мм рт.ст.

Пятница также не сулит красноярцам ничего хорошего в плане погоды. Максимальная дневная температура +9 градусов, а ночная – около +3 градусов. Будет пасмурно, возможны осадки. Единственный позитив в почти полном отсутствии ветра. Ночью и вовсе ожидается полный штиль. Атмосферное давление – 744-747 мм рт.ст.