Суд обязывает красноярскую сеть «Командор» выплатить 20 миллионов рублей и сменить название

Предприниматель из Башкирии требует от красноярского «Командора» 1 миллиард рублей и сменить вывеску Фото: Мария ЛЕНЦ

Людей, которые скупают товарные знаки, а потом заводят судебные тяжбы ради получения крупных денежных компенсаций, называют патентными троллями. С одним из таких и пришлось столкнуться крупнейшему ритейлеру Восточной Сибири, известной красноярской торговой сети «Командор». Уфимский «ИПэшник» Азамат Ибатуллин требует с него ни много, ни мало – а целый миллиард рублей. И сменить вывеску. Дескать, «почему вы пользуетесь товарным знаком, я же его купил». История ну очень странная.

Вообще «Командор» появился в Красноярске еще в 1991 году. Создал себе имя, репутацию. Сегодня он присутствует в более 60 городах Сибири, это более 300 магазинов. Выручка за 2020 год составила 58 миллиардов рублей. Так что претензии о незаконном использовании своего бренда (читайте – воровстве) звучат как минимум абсурдно. Но Азамат Ибатуллин так не считает. Он уверяет: права на бренд «Командор» он приобрел в 2016 году (интересно, у кого это?) и даже открыл под ним магазин в селе Иглино в Башкирии.

Сначала он потребовал у красноярской торговой сети 600 тысяч рублей компенсации. Потом увеличил свои требования до 20 миллионов. Выиграл, но решение суда в силу не вступило, потому что юристы компании тут подали апелляцию. Поэтому на сегодня окончательного решения нет, «Командор» не выплатил ему ни копейки и будет бодаться до последнего.

А запросы-то растут. И буквально на днях, 6 мая 2021 года, в Арбитражный суд Красноярского края поступило новое исковое заявление к «Командору» о взыскании, цитируем: «компенсации в размере 1 000 000 000 рублей за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца». Помимо денег и смены вывески он требует убрать название в интернет-сайте. Подано это было так, будто сначала хотел получить 278,3 миллиарда рублей, но потом проявил снисхождение и снизил сумму до 1 миллиарда. Будет ли принят иск к рассмотрению или нет, станет известно в течение 5 рабочих дней.

"Командор" существует с 1991 года, тогда как истец "приобрел" право на бренд в 2016-м Фото: Мария ЛЕНЦ

ОФИЦИАЛЬНО

Инна ЖИЛЮС, начальник юридического отдела торговой сети «Командор»:

- Судебные споры о правомерности использования торгового знака «Командор» между нашей компании и ИП Ибатуллин ведутся с 2018 года. За это время суд первой инстанции выносил решение как в нашу пользу, так и в пользу истца – два раза назначал компенсацию в размере 600 000 рублей, но каждый раз Московский суд по интеллектуальным правам отменял решение региональных судов и отправлял на новое рассмотрение.

27 апреля 2021 года истец обжаловал решение суда в третьем апелляционном суде, который изменил решение суда первой инстанции и вместо 600 000 рублей присудил ко взысканию 20 000 000 рублей за «использование» товарного знака, принадлежащего ИП Ибатуллин. Данное решение суда мы также планируем обжаловать в Московском суде по интеллектуальным правам, так как считаем, что оно вынесено незаконно, поскольку коммерческим обозначением «Командор» мы начали пользоваться до регистрации товарного знака истца. Сам истец же не использует товарный знак по назначению (для ведения бизнеса), а покупает зарегистрированные товарные знаки с целью получения денег с добросовестных компаний, которые давно и стабильно работают и исправно платят налоги. У ИП Ибатуллин имеется порядка 400 товарных знаков и более 200 аналогичных дел в арбитражных судах.

В настоящий момент в арбитражном суде Красноярского края от истца в адрес ТС «Командор» зарегистрировано новое исковое заявление, где сумма новых аналогичных требований увеличена до 1 000 000 000 рублей.

Вот это список!

Добавим, что интересы у гражданина Ибадулина разносторонние. Среди тех, к кому он имеет претензии: оператор связи «МТС», Хоккейный клуб «Салават Юлаев», «Top Gear», «1000 мелочей» (магазины с таким названием известны с детства даже нашим бабушкам), KFC, «Макдональдс», Orbit, Stimorol, «Хохлома», «Беломорканал», «Планета», «Светофор». В Братске – «Медстар», в Красноярске – «Разгуляй», «Золотой Арбат», в Новосибирске «Аб Декор», в Москве – «Линия любви», в Ярославле – «Династия», в Краснодаре – «Муравей», Тюмень – «Люксория», Казань – «Альпари», Санкт-Петербург – «Медстар».

В феврале этого года новосибирское издание «Новая Сибирь» называло число товарных знаков, которыми владеет Ибатуллин – 725, плюс подал заявки на регистрацию еще 1 784 товарных знаков. Члены его семьи – еще 487 заявки.