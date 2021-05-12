Сели на мель и повредили мотор: на юге Красноярского края спасли двух робинзонов

На юге Красноярского края спасли двух робинзонов. Фото: пресс-службы полиции

На юге Красноярского края полицейские спасли двух бедолаг, которые сели на мель, повредили лодку и едва не провели ночь, словно потерпевшие крушение робинзоны. Произошло это в конце апреля. Подробности необычной спасательной операции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Два жителя поселка Курагино, одному 41 год, второму 42, решили опробовать новый лодочный мотор. Спустили резиновую лодку на воду, сели в нее и отправились вверх по течению Тубы. Проплыли несколько километров и мотором были довольны. Однако допустили ошибку: Туба сильно разлилась, вышла из привычных берегов, приятели не сориентировались на местности и попали на отмель. При этом на новом моторе обломало винт.

Что делать? Близился вечер, до дома далеко, мужчины побоялись плыть на фактически неуправляемой лодке. Плюс вода холодная. Даже до берега далеко, не доплыть. Оставалось одно: закрепиться на отмели, чтобы не снесло, и вызвать подмогу. На их счастье здесь была связь.

Выручать робинзонов отправились сотрудники полиции Виктор Золотухин и Иван Морозов. Нашли, забрали к себе в лодку, их плавсредство взяли на буксир и так доставили в Курагино. Все живы, невредимы.

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