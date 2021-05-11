«Поняла, что могу больше не увидеть маму»: спасшаяся в бойне в Казани ученица рассказала, как прятались её одноклассники

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Страшная трагедия в Казани прогремела 11 мая на всю Россию. В школу №175 ворвался парень, вооруженный автоматом. Как рассказывают очевидцы, сначала прогремел взрыв, а затем началась стрельба... Кто-то оказался на прицеле, кто-то – совсем рядом. Одна из них – девятиклассница София. У нее шел урок через кабинет от того класса, где произошла страшная бойня.

- Мы услышали по радио, как директор просит всех закрыть двери. Наша учительница очень быстро среагировала, она бросилась к входу в класс и заперла его.

Через несколько мгновений школьники услышали сильный грохот – это был первый взрыв. Дети бросились в угол кабинета, начали прятаться под задними партами...

- Потом мы слышали такой грохот еще много раз, был странный шум и сильно плакали дети, - вспоминает старшеклассница, - мы очень сильно испугались и не могли ничего понять. Некоторые тоже плакали.

Учительница сидела вместе с детьми, одновременно прикрывая их, пытаясь успокоить. Одновременно написала в классный чат родителям – «все хорошо», дети здесь, и в нашем классе все спокойно.

- Родители писали, мы отвечали, - рассказывает Софья. – мы отключили звук, кажется, большинство, но родители и так понимали, что звонить сейчас, привлекать внимания не нужно. Через некоторое время в двери начали стучаться спасатели. Мы услышали голоса завучей, поняли, что можно выходить.

Когда нас выводили, мы увидели стекла, остатки дверей на полу, и поняли, что точно случилось что-то очень страшное. Мы только тогда поняли, что нас отделял один кабинет от места, где погибли дети. Поняли, что тот парень с оружием до нас мог тоже добраться.

Главное, говорит София, уже после всего случившегося она осознала, что могла больше не увидеть семью:

- Когда я вышла из школы, то сразу позвонила родителям. Мама сказала, что они скоро за мной едут. Когда мы увиделись, то долго обнимались и плакали. Сейчас я дома...

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.

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